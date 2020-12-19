3 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
Сьогодні, 11:02
Православна церква 3 січня вшановує пам'ять Прокопія Вятського - юродивого християнського святого. Інші назви свята: «Напівкорм», «Петро», «Петро-напівкорм», «Прокофій», «Уляна».
У народі вірили - якщо сьогодні покласти на стіл срібну ложку, то злі люди не зможуть переступити поріг будинку, - пише УНІАН.
Що сьогодні не можна робити
У цей день сни віщі. Будьте обережніше, якщо побачите погану ознаку. Не підглядайте і не підслуховуйте.
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- яка погода 3 січня, такою вона буде у вересні;
- багато снігу - буде багатий урожай;
- у лісі відлуння чітке - настають сильні морози.
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У народі вірили - якщо сьогодні покласти на стіл срібну ложку, то злі люди не зможуть переступити поріг будинку, - пише УНІАН.
Що сьогодні не можна робити
У цей день сни віщі. Будьте обережніше, якщо побачите погану ознаку. Не підглядайте і не підслуховуйте.
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- яка погода 3 січня, такою вона буде у вересні;
- багато снігу - буде багатий урожай;
- у лісі відлуння чітке - настають сильні морози.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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