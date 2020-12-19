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3 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

3 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
Православна церква 3 січня вшановує пам'ять Прокопія Вятського - юродивого християнського святого. Інші назви свята: «Напівкорм», «Петро», «Петро-напівкорм», «Прокофій», «Уляна».

У народі вірили - якщо сьогодні покласти на стіл срібну ложку, то злі люди не зможуть переступити поріг будинку, - пише УНІАН.

Що сьогодні не можна робити

У цей день сни віщі. Будьте обережніше, якщо побачите погану ознаку. Не підглядайте і не підслуховуйте.

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- яка погода 3 січня, такою вона буде у вересні;

- багато снігу - буде багатий урожай;

- у лісі відлуння чітке - настають сильні морози.

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Теги: Україна, свято
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