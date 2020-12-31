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Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу

Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 93 нових підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Інформацію від головного державного санітарного лікаря області опублікували на сайті Волинського обласного лабораторного центру МОЗ.

Так, впродовж доби нові випадки захворювання на коронавірус виявили:

м. Луцьк – 27,
м. Нововолинськ – 4,
Володимир-Волинський район – 8,
Горохівський район – 5,
Іваничівський район – 3,
Ківерцівський район –6,
Ковельський район – 5,
Локачинський район – 2,
Любешівський район – 5,
Луцький район – 7,
Маневицький район – 4,
Ратнівський район – 2,
Рожищенський район – 4,
Турійський район – 2,
Шацький район — 9.

За весь час пандемії, станом на 3 січня, в області зареєстрували 33 405 випадків. Одужали – 29 345 (за останню добу – 228). Летальні випадки – 518 (за останню добу – 0).

Методом ПЛР всього обстежили 131 026 осіб, за минулу добу обстежили — 24 особи.

До відома: За даними Центру громадського здоров’я, станом на 3 січня в Україні зафіксовано 4576 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в країні:

захворіло (особи) – 1074093
одужало (особи) – 728865
летальних випадків – 18854
проведено ПЛР-тестувань – 5610003

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Теги: коронавірус, Волинь
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