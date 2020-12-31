Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу





Інформацію від головного державного санітарного лікаря області опублікували на сайті



Так, впродовж доби нові випадки захворювання на коронавірус виявили:



м. Луцьк – 27,

м. Нововолинськ – 4,

Володимир-Волинський район – 8,

Горохівський район – 5,

Іваничівський район – 3,

Ківерцівський район –6,

Ковельський район – 5,

Локачинський район – 2,

Любешівський район – 5,

Луцький район – 7,

Маневицький район – 4,

Ратнівський район – 2,

Рожищенський район – 4,

Турійський район – 2,

Шацький район — 9.



За весь час пандемії, станом на 3 січня, в області зареєстрували 33 405 випадків. Одужали – 29 345 (за останню добу – 228). Летальні випадки – 518 (за останню добу – 0).



Методом ПЛР всього обстежили 131 026 осіб, за минулу добу обстежили — 24 особи.



До відома: За даними Центру громадського здоров’я, станом на 3 січня в Україні зафіксовано 4576 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.



За весь час пандемії в країні:



захворіло (особи) – 1074093

одужало (особи) – 728865

летальних випадків – 18854

проведено ПЛР-тестувань – 5610003

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 93 нових підтверджених випадків захворювання на COVID-19.Інформацію від головного державного санітарного лікаря області опублікували на сайті Волинського обласного лабораторного центру МОЗ. Так, впродовж доби нові випадки захворювання на коронавірус виявили:м. Луцьк – 27,м. Нововолинськ – 4,Володимир-Волинський район – 8,Горохівський район – 5,Іваничівський район – 3,Ківерцівський район –6,Ковельський район – 5,Локачинський район – 2,Любешівський район – 5,Луцький район – 7,Маневицький район – 4,Ратнівський район – 2,Рожищенський район – 4,Турійський район – 2,Шацький район — 9.За весь час пандемії, станом на 3 січня, в області зареєстрували 33 405 випадків. Одужали – 29 345 (за останню добу – 228). Летальні випадки – 518 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежили 131 026 осіб, за минулу добу обстежили — 24 особи.До відома: За даними Центру громадського здоров’я, станом на 3 січня в Україні зафіксовано 4576 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.За весь час пандемії в країні:захворіло (особи) – 1074093одужало (особи) – 728865летальних випадків – 18854проведено ПЛР-тестувань – 5610003

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію