На Чернігівщині знайшли тіло експомічника військового прокурора Матіоса





Про це повідомляє



Начальник відділу звернень громадян Офісу Генерального прокурора Євген Котенко був знайдений за 500 метрів від еко-готелю "Бреч".



За попередньою інформацією, прокурор святкував новий рік у "Бречі" разом зі своєю дружиною Юлією, і близько другої ночі з невідомих причин пішов до лісу, де пробув орієнтовно до п'ятої ранку.



Джерела УП зазначають, що камера відеоспостереження одного з прилеглих будинків зафіксувала, як прокурор вийшов з лісу, зупинився й зняв з себе одяг. Попередньою причиною смерті називають переохолодження.



Також джерело у правоохоронних органах додає, що під час огляду тіла видимих тілесних ушкоджень фахівці не виявили, також не знайшли й слідів боротьби на місці смерті.



Нагадаємо, Євген Котенко раніше працював старшим помічником військового прокурора Анатолія Матіоса.



Дружина померлого, Юлія Котенко, також є співробітницею Офісу Генерального прокурора. Вона працює головним спеціалістом відділу роботи з кадрами в ОГП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вдень 1 січня охоронець елітного готельного комплексу в селі Бреч на Чернігівщині зателефонував до поліції й повідомив, що знайшов на вулиці тіло прокурора Євгена Котенка.Про це повідомляє Українська правда , посилаючись на джерела у правоохоронних органах.Начальник відділу звернень громадян Офісу Генерального прокурора Євген Котенко був знайдений за 500 метрів від еко-готелю "Бреч".За попередньою інформацією, прокурор святкував новий рік у "Бречі" разом зі своєю дружиною Юлією, і близько другої ночі з невідомих причин пішов до лісу, де пробув орієнтовно до п'ятої ранку.Джерела УП зазначають, що камера відеоспостереження одного з прилеглих будинків зафіксувала, як прокурор вийшов з лісу, зупинився й зняв з себе одяг. Попередньою причиною смерті називають переохолодження.Також джерело у правоохоронних органах додає, що під час огляду тіла видимих тілесних ушкоджень фахівці не виявили, також не знайшли й слідів боротьби на місці смерті.Нагадаємо, Євген Котенко раніше працював старшим помічником військового прокурора Анатолія Матіоса.Дружина померлого, Юлія Котенко, також є співробітницею Офісу Генерального прокурора. Вона працює головним спеціалістом відділу роботи з кадрами в ОГП.

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