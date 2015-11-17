вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Франції всі велосипеди матимуть номери

У Франції всі велосипеди матимуть номери
Починаючи з 1 січня у Франції всі нові велосипеди будуть продаватися лише з ідентифікаційним номером, а у липні наступного року правило ідентифікації пошириться на весь велотранспорт, включно з уживаними велосипедами.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на France Bleu.

До 1 січня маркування нових велосипедів було рекомендаційним, але відтепер воно стало обов’язковим. За допомогою такого нововведення французька влада планує боротися з крадіжками байків.

Продавці нових велосипедів установлюватимуть на рамі спеціальну наліпку з реєстраційним номером з 10 цифр та QR-кодом, дані з якого будуть занесені до національної бази даних (інформація у ній буде доступна правоохоронцям, муніципальним службовцям та операторам велопарковок).

Велономери буде дуже важко видалити з рами, а навіть якщо крадіям це вдасться – на велосипеді залишиться слід, що говоритиме про те, що він крадений.

Послуга з встановлення такого номеру коштуватиме від 15 до 30 євро. При цьому якщо власник велосипеда вирішить продати його, то він буде зобов'язаний повідомити про це магазин, у якому реєстрував велосипед. Тоді інформацію про власника змінять в базі.

Крім того, відтепер власники велосипедів повинні повідомляти магазин про викрадення чи знищення транспорту впродовж двох тижнів після інциденту. Цю інформацію також заноситимуть у загальну базу.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, щороку в країні викрадають близько 300 тисяч велосипедів, 100 тисяч з них пізніше знаходять, і лише 7 тисяч повертають власникам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Франція, світ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
У Франції всі велосипеди матимуть номери
Сьогодні, 16:01
У Луцьку зі стріляниною та газовим балончиком побилися рідні брати
Сьогодні, 15:20
На Чернігівщині знайшли тіло експомічника військового прокурора Матіоса
Сьогодні, 14:39
На Рівненщині чоловік облив себе і будинок дизпаливом та підпалив
Сьогодні, 13:54
В Україні стався землетрус
Сьогодні, 13:17
Схожі новини
Світ у французьких кольорах. ВІДЕО. ФОТО Світ у французьких кольорах. ВІДЕО. ФОТО
17 листопад, 2015, 02:24
Найстарша жителька планети відсвяткувала 118-й день народження Найстарша жителька планети відсвяткувала 118-й день народження
02 січень, 23:35
У яких країнах світу вже настав Новий рік У яких країнах світу вже настав Новий рік
31 грудень, 2020, 14:20
Білорусь може зробити виїзд із країни платним Білорусь може зробити виїзд із країни платним
19 грудень, 2020, 18:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Франції всі велосипеди матимуть номери
Сьогодні, 16:01
 0
У Луцьку зі стріляниною та газовим балончиком побилися рідні брати
Сьогодні, 15:20
 0
На Чернігівщині знайшли тіло експомічника військового прокурора Матіоса
Сьогодні, 14:39
 0
На Рівненщині чоловік облив себе і будинок дизпаливом та підпалив
Сьогодні, 13:54
 0
В Україні стався землетрус
Сьогодні, 13:17
 0
Медіа
відео
1/8