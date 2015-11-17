У Франції всі велосипеди матимуть номери





Про це повідомляє



До 1 січня маркування нових велосипедів було рекомендаційним, але відтепер воно стало обов’язковим. За допомогою такого нововведення французька влада планує боротися з крадіжками байків.



Продавці нових велосипедів установлюватимуть на рамі спеціальну наліпку з реєстраційним номером з 10 цифр та QR-кодом, дані з якого будуть занесені до національної бази даних (інформація у ній буде доступна правоохоронцям, муніципальним службовцям та операторам велопарковок).



Велономери буде дуже важко видалити з рами, а навіть якщо крадіям це вдасться – на велосипеді залишиться слід, що говоритиме про те, що він крадений.



Послуга з встановлення такого номеру коштуватиме від 15 до 30 євро. При цьому якщо власник велосипеда вирішить продати його, то він буде зобов'язаний повідомити про це магазин, у якому реєстрував велосипед. Тоді інформацію про власника змінять в базі.



Крім того, відтепер власники велосипедів повинні повідомляти магазин про викрадення чи знищення транспорту впродовж двох тижнів після інциденту. Цю інформацію також заноситимуть у загальну базу.



За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, щороку в країні викрадають близько 300 тисяч велосипедів, 100 тисяч з них пізніше знаходять, і лише 7 тисяч повертають власникам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Починаючи з 1 січня у Франції всі нові велосипеди будуть продаватися лише з ідентифікаційним номером, а у липні наступного року правило ідентифікації пошириться на весь велотранспорт, включно з уживаними велосипедами.Про це повідомляє "Українська правда" , посилаючись на France Bleu.До 1 січня маркування нових велосипедів було рекомендаційним, але відтепер воно стало обов’язковим. За допомогою такого нововведення французька влада планує боротися з крадіжками байків.Продавці нових велосипедів установлюватимуть на рамі спеціальну наліпку з реєстраційним номером з 10 цифр та QR-кодом, дані з якого будуть занесені до національної бази даних (інформація у ній буде доступна правоохоронцям, муніципальним службовцям та операторам велопарковок).Велономери буде дуже важко видалити з рами, а навіть якщо крадіям це вдасться – на велосипеді залишиться слід, що говоритиме про те, що він крадений.Послуга з встановлення такого номеру коштуватиме від 15 до 30 євро. При цьому якщо власник велосипеда вирішить продати його, то він буде зобов'язаний повідомити про це магазин, у якому реєстрував велосипед. Тоді інформацію про власника змінять в базі.Крім того, відтепер власники велосипедів повинні повідомляти магазин про викрадення чи знищення транспорту впродовж двох тижнів після інциденту. Цю інформацію також заноситимуть у загальну базу.За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, щороку в країні викрадають близько 300 тисяч велосипедів, 100 тисяч з них пізніше знаходять, і лише 7 тисяч повертають власникам.

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