Повідомили, скільки аварій сталося в Україні минулого року





У 2020 році в Україні сталося більше 4 тисячі ДТП з вини п'яних водіїв. Про це повідомляє



"За статистикою в 2020 році 3 327 ДТП було скоєно за участю дітей (156 дітей у віці до 18 років загинули, і 3 681 - травмовано), з них 409 - вчинені з вини дітей", - сказано в повідомленні.



Також за 11 місяців 2020 року відбулося 4 118 ДТП через керування транспортним засобом в нетверезому стані, в результаті чого загинули 97 осіб та 1 425 осіб були травмовані.



"Через пішоходів у нетверезому стані було скоєно 58 ДТП, в результаті яких загинули 14 людей і 32 були травмовані", - додали в ЦГЗ.



Крім того, в Центрі звернули увагу на розмови по мобільному телефону за кермом, що стали причиною ДТП.



"В Україні немає офіційної статистики щодо ДТП в результаті користування водіями мобільними. Однак саме небажання відірватися від телефону може призвести до смертельної аварії. Якщо водій відволікається хоча б на 2 секунди для розмови по мобільному або написання повідомлення, навіть при швидкості в 50 км/год, він проїжджає наосліп 28 метрів шляху, протягом яких можуть статися смертельні аварії", - резюмували в ЦГЗ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2020 році в Україні сталося 3 327 ДТП за участю дітей, загинули 156 дітей, а майже 3,7 тисячі отримали травми.У 2020 році в Україні сталося більше 4 тисячі ДТП з вини п'яних водіїв. Про це повідомляє Кореспондент , посилаючись на Центр громадського здоров'я в неділю, 3 січня."За статистикою в 2020 році 3 327 ДТП було скоєно за участю дітей (156 дітей у віці до 18 років загинули, і 3 681 - травмовано), з них 409 - вчинені з вини дітей", - сказано в повідомленні.Також за 11 місяців 2020 року відбулося 4 118 ДТП через керування транспортним засобом в нетверезому стані, в результаті чого загинули 97 осіб та 1 425 осіб були травмовані."Через пішоходів у нетверезому стані було скоєно 58 ДТП, в результаті яких загинули 14 людей і 32 були травмовані", - додали в ЦГЗ.Крім того, в Центрі звернули увагу на розмови по мобільному телефону за кермом, що стали причиною ДТП."В Україні немає офіційної статистики щодо ДТП в результаті користування водіями мобільними. Однак саме небажання відірватися від телефону може призвести до смертельної аварії. Якщо водій відволікається хоча б на 2 секунди для розмови по мобільному або написання повідомлення, навіть при швидкості в 50 км/год, він проїжджає наосліп 28 метрів шляху, протягом яких можуть статися смертельні аварії", - резюмували в ЦГЗ.

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