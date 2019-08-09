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Повідомили, скільки аварій сталося в Україні минулого року

Повідомили, скільки аварій сталося в Україні минулого року
У 2020 році в Україні сталося 3 327 ДТП за участю дітей, загинули 156 дітей, а майже 3,7 тисячі отримали травми.

У 2020 році в Україні сталося більше 4 тисячі ДТП з вини п'яних водіїв. Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на Центр громадського здоров'я в неділю, 3 січня.

"За статистикою в 2020 році 3 327 ДТП було скоєно за участю дітей (156 дітей у віці до 18 років загинули, і 3 681 - травмовано), з них 409 - вчинені з вини дітей", - сказано в повідомленні.

Також за 11 місяців 2020 року відбулося 4 118 ДТП через керування транспортним засобом в нетверезому стані, в результаті чого загинули 97 осіб та 1 425 осіб були травмовані.

"Через пішоходів у нетверезому стані було скоєно 58 ДТП, в результаті яких загинули 14 людей і 32 були травмовані", - додали в ЦГЗ.

Крім того, в Центрі звернули увагу на розмови по мобільному телефону за кермом, що стали причиною ДТП.

"В Україні немає офіційної статистики щодо ДТП в результаті користування водіями мобільними. Однак саме небажання відірватися від телефону може призвести до смертельної аварії. Якщо водій відволікається хоча б на 2 секунди для розмови по мобільному або написання повідомлення, навіть при швидкості в 50 км/год, він проїжджає наосліп 28 метрів шляху, протягом яких можуть статися смертельні аварії", - резюмували в ЦГЗ.

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Теги: ДТП, Україна
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