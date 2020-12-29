На Волині молодик виліз на головну ялинку міста. ВІДЕО
Сьогодні, 20:17
У мережі з’явилось відео, на якому видно, як хлопець заліз на центральну ялинку Володимира-Волинського.
Відео опублікували у спільноті Твій Володимир, - пише БУГ.
Відео спочатку опублікувала у мережі користувач Ольга Свідерська. За словами дівчини, компанія “підійшла до ялинки випити, а там побачила мауглі”. Більшу частину шумної розмови зафіксувала камера відеонагляду в центрі міста.
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Відео опублікували у спільноті Твій Володимир, - пише БУГ.
Відео спочатку опублікувала у мережі користувач Ольга Свідерська. За словами дівчини, компанія “підійшла до ялинки випити, а там побачила мауглі”. Більшу частину шумної розмови зафіксувала камера відеонагляду в центрі міста.
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