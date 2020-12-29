На Волині молодик виліз на головну ялинку міста. ВІДЕО





Відео опублікували у спільноті Твій Володимир, - пише



Відео спочатку опублікувала у мережі користувач Ольга Свідерська. За словами дівчини, компанія “підійшла до ялинки випити, а там побачила мауглі”. Більшу частину шумної розмови зафіксувала камера відеонагляду в центрі міста.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з’явилось відео, на якому видно, як хлопець заліз на центральну ялинку Володимира-Волинського.Відео опублікували у спільноті Твій Володимир, - пише БУГ Відео спочатку опублікувала у мережі користувач Ольга Свідерська. За словами дівчини, компанія “підійшла до ялинки випити, а там побачила мауглі”. Більшу частину шумної розмови зафіксувала камера відеонагляду в центрі міста.

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