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На Волині молодик виліз на головну ялинку міста. ВІДЕО

На Волині молодик виліз на головну ялинку міста. ВІДЕО
У мережі з’явилось відео, на якому видно, як хлопець заліз на центральну ялинку Володимира-Волинського.

Відео опублікували у спільноті Твій Володимир, - пише БУГ.

Відео спочатку опублікувала у мережі користувач Ольга Свідерська. За словами дівчини, компанія “підійшла до ялинки випити, а там побачила мауглі”. Більшу частину шумної розмови зафіксувала камера відеонагляду в центрі міста.


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Теги: Волинь, Володимир-Волинський
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