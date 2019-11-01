В Україні стався землетрус

В Україні на Закарпатті стався землетрус, магнітудою близько 1,8.Про це повідомляє ТСН, посилаючись на департамент цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.Землетрус стався у ніч з 2 на 3 січня, близько опівночі в селі Барбово Мукачівського району Закарпатської області стався землетрус. Підземні поштовхи були магнітудою близько 1,8 на глибині 3,7 км."За даними обробки мережі сейсмічних станцій відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України: координати епіцентру: широта 48,35 гр., довгота 22.76 гр. Магнітуда по довжині запису МD=1,8, клас К=7,3. Глибина гіпоцентру 3,7 km. (+ - 0,0 km). З населених пунктів інформація не надходила. Інформація надана черговим сейсмостанції "Львів", - ідеться в повідомленні..Інформації про руйнуваня та постраждалих немає.Нагадаємо, місяць тому, 3 грудня, на Закарпатті також був незначний землетрус. Підземні поштовхи на Західній Україні також були торік навесні.