В Україні стався землетрус
Сьогодні, 13:17
В Україні на Закарпатті стався землетрус, магнітудою близько 1,8.
Про це повідомляє ТСН, посилаючись на департамент цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
Землетрус стався у ніч з 2 на 3 січня, близько опівночі в селі Барбово Мукачівського району Закарпатської області стався землетрус. Підземні поштовхи були магнітудою близько 1,8 на глибині 3,7 км.
"За даними обробки мережі сейсмічних станцій відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України: координати епіцентру: широта 48,35 гр., довгота 22.76 гр. Магнітуда по довжині запису МD=1,8, клас К=7,3. Глибина гіпоцентру 3,7 km. (+ - 0,0 km). З населених пунктів інформація не надходила. Інформація надана черговим сейсмостанції "Львів", - ідеться в повідомленні..
Інформації про руйнуваня та постраждалих немає.
Нагадаємо, місяць тому, 3 грудня, на Закарпатті також був незначний землетрус. Підземні поштовхи на Західній Україні також були торік навесні.
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Про це повідомляє ТСН, посилаючись на департамент цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
Землетрус стався у ніч з 2 на 3 січня, близько опівночі в селі Барбово Мукачівського району Закарпатської області стався землетрус. Підземні поштовхи були магнітудою близько 1,8 на глибині 3,7 км.
"За даними обробки мережі сейсмічних станцій відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України: координати епіцентру: широта 48,35 гр., довгота 22.76 гр. Магнітуда по довжині запису МD=1,8, клас К=7,3. Глибина гіпоцентру 3,7 km. (+ - 0,0 km). З населених пунктів інформація не надходила. Інформація надана черговим сейсмостанції "Львів", - ідеться в повідомленні..
Інформації про руйнуваня та постраждалих немає.
Нагадаємо, місяць тому, 3 грудня, на Закарпатті також був незначний землетрус. Підземні поштовхи на Західній Україні також були торік навесні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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