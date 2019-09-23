В будинку луцької зоозахисниці сталася пожежа

В будинку луцької зоозахисниці Вероніки-Соломії Цибульської сталася пожежа.Про це жінка написала на своїй сторінці у фейсбуці.Зоозахисниця написала, що пожежа сталася зранку, 3 січня."Я зараз в дорозі з Львова в Луцьк. Син встиг вивести і врятувати усіх тварин, крім двох киць. Одну вже знайшли мертвою, шукають іншу. Я наразі не можу оцінити суму збитків. Але буду вдячна усім, хто допоможе відновитись", - йдеться у дописі.Реквізити для допомоги: картка ПриватБанк 4149629394306658