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В будинку луцької зоозахисниці сталася пожежа

В будинку луцької зоозахисниці сталася пожежа
В будинку луцької зоозахисниці Вероніки-Соломії Цибульської сталася пожежа.

Про це жінка написала на своїй сторінці у фейсбуці.

Зоозахисниця написала, що пожежа сталася зранку, 3 січня.

"Я зараз в дорозі з Львова в Луцьк. Син встиг вивести і врятувати усіх тварин, крім двох киць. Одну вже знайшли мертвою, шукають іншу. Я наразі не можу оцінити суму збитків. Але буду вдячна усім, хто допоможе відновитись", - йдеться у дописі.

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Теги: Волинь, Луцьк, пожежа
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