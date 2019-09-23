В будинку луцької зоозахисниці сталася пожежа
Сьогодні, 12:33
В будинку луцької зоозахисниці Вероніки-Соломії Цибульської сталася пожежа.
Про це жінка написала на своїй сторінці у фейсбуці.
Зоозахисниця написала, що пожежа сталася зранку, 3 січня.
"Я зараз в дорозі з Львова в Луцьк. Син встиг вивести і врятувати усіх тварин, крім двох киць. Одну вже знайшли мертвою, шукають іншу. Я наразі не можу оцінити суму збитків. Але буду вдячна усім, хто допоможе відновитись", - йдеться у дописі.
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Про це жінка написала на своїй сторінці у фейсбуці.
Зоозахисниця написала, що пожежа сталася зранку, 3 січня.
"Я зараз в дорозі з Львова в Луцьк. Син встиг вивести і врятувати усіх тварин, крім двох киць. Одну вже знайшли мертвою, шукають іншу. Я наразі не можу оцінити суму збитків. Але буду вдячна усім, хто допоможе відновитись", - йдеться у дописі.
Реквізити для допомоги: картка ПриватБанк 4149629394306658
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