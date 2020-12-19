Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 4 січня
Сьогодні, 20:00
Весь день у Луцьку буде хмарним. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.
Про це повідомляють у Волинському центрі з гідрометеорології.
Так, 4 січня, на території Волині буде хмарно з проясненнями, очікують невеликий дощ. Вночі та вранці синоптики обіцяють місцями туман, а на дорогах - місцями ожеледиця.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 0º до 5º тепла, вдень 2-7º тепла.
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Про це повідомляють у Волинському центрі з гідрометеорології.
Так, 4 січня, на території Волині буде хмарно з проясненнями, очікують невеликий дощ. Вночі та вранці синоптики обіцяють місцями туман, а на дорогах - місцями ожеледиця.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 0º до 5º тепла, вдень 2-7º тепла.
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