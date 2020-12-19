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Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 4 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 4 січня
Весь день у Луцьку буде хмарним. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.

Про це повідомляють у Волинському центрі з гідрометеорології.

Так, 4 січня, на території Волині буде хмарно з проясненнями, очікують невеликий дощ. Вночі та вранці синоптики обіцяють місцями туман, а на дорогах - місцями ожеледиця.

Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 0º до 5º тепла, вдень 2-7º тепла.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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