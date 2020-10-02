На Рівненщині чоловік облив себе і будинок дизпаливом та підпалив





Як повідомляють рятувальники, сьогодні о 07.58 до них надійшло повідомлення про пожежу в приватному господарстві в місті Костопіль по вулиці Ю.Жилки, - пише



Господаря помешкання знайшли у вщент задимленому будинок в одній із кімнат на підлозі за диваном. Чоловіка винесли на свіже повітря та передали медикам.



Як з'ясувалось, господар 1971 року народження поки з невідомих причин узяв каністру з дизельним пальним та облив речі в кімнаті та себе й підпалив усе. На щастя, завдяки вчасному повідомленню на лінію "101" чоловіка вдалось врятувати.



Наразі чоловік із опіками перебуває в Березнівській центральній районній лікарні. Його стан оцінюють медики.



Усі обставини даної події встановлюються.



До гасіння було залучено одну одиницю пожежної техніки та шестеро вогнеборців.

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