вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

4 січня на Волині: гортаючи календар

4 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у ексдепутата Волинської обласної ради Василя Байцима та волинської волонтерки Тетяни Должко (на фото).

Також день народження 4 січня в фотографа Данила Гетьмана та колишнього головного лікаря поліклініки №3 Луцька Степана Цимбалюка.

Іменини цього дня в Анастасії.

Вітаємо усіх волинян-іменинників та тих, у кого день народження, бажаємо міцного здоров'я, радості від життя, успіхів у всіх починаннях.

4 січня 1940 року на Волині був створений обласний Будинок народної творчості, нині – навчально-методичний центр культури Волині.

4 січня 1995 року – керуючим Луцько-Волинської єпархії УПЦ КП було призначено архієпископа (з червня – митрополита) Якова (Панчука), одного зі співзасновників Київського патріархату.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Вчені створили прилад, який діагностує коронавірус за 10 секунд
Сьогодні, 00:37
4 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинянин ненароком спалив 1,2 гектара лісу
03 січень, 23:34
У Чернівцях від вибуху газу загорілася квартира, є постраждалий
03 січень, 22:50
Двоє лучан у гаражі облаштували майстерню з переробки пластику. ВІДЕО
03 січень, 22:18
Схожі новини
2 січня на Волині: гортаючи календар 2 січня на Волині: гортаючи календар
02 січень, 00:00
1 січня на Волині: гортаючи календар 1 січня на Волині: гортаючи календар
01 січень, 00:00
29 грудня на Волині: гортаючи календар 29 грудня на Волині: гортаючи календар
29 грудень, 2020, 00:00
28 грудня на Волині: гортаючи календар 28 грудня на Волині: гортаючи календар
28 грудень, 2020, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вчені створили прилад, який діагностує коронавірус за 10 секунд
Сьогодні, 00:37
 0
4 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Волинянин ненароком спалив 1,2 гектара лісу
03 січень, 23:34
 0
У Чернівцях від вибуху газу загорілася квартира, є постраждалий
03 січень, 22:50
 0
Двоє лучан у гаражі облаштували майстерню з переробки пластику. ВІДЕО
03 січень, 22:18
 0
Медіа
відео
1/8