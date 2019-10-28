Двоє лучан у гаражі облаштували майстерню з переробки пластику. ВІДЕО





Олександр Струк і Максим Нечипорук розповіли, що через систематичне використання пляшок та інших одноразових речей з пластику з’явилося багато безплатного матеріалу для творчості.



Створені вироби не продають, кажуть, поки відпрацьовують технологію. Олександр Струк розповідає: горщики на кшталт пластикове кашпо виготовляються зі звичайних кришечок або різноманітних пляшок.



Лучанин розповідає, що весь пластик сортують за кольорами для подальшого подрібнення на верстаті. Із його слів, далі подрібнений пластик засипають в інший верстат – екструдер – для завершального перероблення.



Рік тому луцькі майстри виграли грант – 50 тисяч гривень для власної справи – у волонтерській програмі для української молоді. Зі слів Максима Нечипорука, докладали й власні кошти, аби зробити обладнання.



Власник сусіднього гаража Ярослав Ковальчук каже, що постійно спостерігає за тим, як працюють хлопці. Розповідає: бачив, як хлопці зробили два верстати. Один зі станків подрібнює пластик, інший переплавляє кришки та інші речі в пластичну нитку.



Максим Нечипорук називає себе "гаражним менеджером". Розповідає: на перероблення беруть лише марковані пластикові вироби. Таких видів пластику, з якими можна працювати, каже, є сім.



"Ми працюємо з №2, №4 і №5. Це найбільш безпечний пластик, який для харчової промисловості використовується. І №5 теж найбільш безпечний, його можна декілька разів переробляти", – каже чоловік.



Колір виробу утворюється від матеріалу, який засипають у верстат, – каже Олександр Струк. Він – архітектор за професією. Говорить, що мріє про виготовлення складніших виробів, для цього потрібні інші верстати.



Свій гараж хлопці назвали "Майстернею врятованих ресурсів". У планах, кажуть, створення екологічної громадської організації. У рамках проєкту проводять освітні лекції у школах та інших навчальних закладах. Планують залучити до екологічної ініціативи більше волинян.

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