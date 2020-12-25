Аварія за участі лелеки та кров на стіні: з якими викликами волиняни звертаються на службу 102

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Волинські патрульні щодня отримують чимало викликів. Вони поспішають рятувати чиєсь життя чи допомогти тим, хто її потребує.
Про цікаві випадки, які надходили у патрульну поліцію Волинської області протягом 2020 року, розповіла ІА "Конкурент" речниця патрульних Валентина Мельник.
"Усі виклики, які надходять, дуже важливі як для заявників, так і для поліцейських. Інспектори в найкоротший термін прибувають за вказаними адресами, оскільки розуміють, що саме там громадяни потребують кваліфікованої допомоги", – каже речниця.
Серед цікавих викликів, які траплялися останнім часом, пригадала випадок, коли чоловік заснув у одному із спортивно-розважальних комплексів міста, а коли прокинувся, то заклад вже був зачинений. Охорону він не зміг знайти, тому викликав патрульних. Поліцейські приїхали і охоронці відчинили двері чоловікові.
Також був виклик від чоловіка, який повідомив, що в своїй квартирі на стінах та дверях побачив сліди крові. Виявилося, у чоловіка була рана на мізинці на руці, яку він не бачив. Поліцейські одразу викликали бригаду швидкої медичної допомоги.
На стаціонарному посту «Цумань» патрульні помітили чоловіка похилого віку, який йшов узбіччям у напрямку Рівного. Виявилося, що чоловік вийшов з електрички у Ківерцях і випадково пішов не у той бік. Тому заблукав. Поліцейські посадили його на автобус до Луцька.
"Ще був виклик, коли заявниця повідомила, що квартиранти із сусідньої квартири дзвонять у дверний дзвінок та втікають. Таке відбувається систематично. Патрульні, які прибули за вказаною адресою, провели профілактично-роз’яснювальну бесіду", – розповідає Валентина Мельник.
Влітку трапилася ДТП, в якій лелека влетів у лобове скло автомобіля. Заявник не постраждав, почувався добре і не потребував медичної допомоги. Він звернувся до поліції з метою інформування.
Також у Ковелі був випадок, коли чоловік проник до чужого житла і заснув. Власник помешкання викликав патрульних. Як з’ясувалося, чоловік, який зайшов у приміщення, просто переплутав помешкання.
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Про цікаві випадки, які надходили у патрульну поліцію Волинської області протягом 2020 року, розповіла ІА "Конкурент" речниця патрульних Валентина Мельник.
"Усі виклики, які надходять, дуже важливі як для заявників, так і для поліцейських. Інспектори в найкоротший термін прибувають за вказаними адресами, оскільки розуміють, що саме там громадяни потребують кваліфікованої допомоги", – каже речниця.
Серед цікавих викликів, які траплялися останнім часом, пригадала випадок, коли чоловік заснув у одному із спортивно-розважальних комплексів міста, а коли прокинувся, то заклад вже був зачинений. Охорону він не зміг знайти, тому викликав патрульних. Поліцейські приїхали і охоронці відчинили двері чоловікові.
Також був виклик від чоловіка, який повідомив, що в своїй квартирі на стінах та дверях побачив сліди крові. Виявилося, у чоловіка була рана на мізинці на руці, яку він не бачив. Поліцейські одразу викликали бригаду швидкої медичної допомоги.
На стаціонарному посту «Цумань» патрульні помітили чоловіка похилого віку, який йшов узбіччям у напрямку Рівного. Виявилося, що чоловік вийшов з електрички у Ківерцях і випадково пішов не у той бік. Тому заблукав. Поліцейські посадили його на автобус до Луцька.
"Ще був виклик, коли заявниця повідомила, що квартиранти із сусідньої квартири дзвонять у дверний дзвінок та втікають. Таке відбувається систематично. Патрульні, які прибули за вказаною адресою, провели профілактично-роз’яснювальну бесіду", – розповідає Валентина Мельник.
Влітку трапилася ДТП, в якій лелека влетів у лобове скло автомобіля. Заявник не постраждав, почувався добре і не потребував медичної допомоги. Він звернувся до поліції з метою інформування.
Також у Ковелі був випадок, коли чоловік проник до чужого житла і заснув. Власник помешкання викликав патрульних. Як з’ясувалося, чоловік, який зайшов у приміщення, просто переплутав помешкання.
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