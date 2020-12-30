У Польщі українка на BMW протаранила дев’ять авто





Автопригода трапилася поблизу населеного пункту Гай Малопольського воєводства у напрямку Кракова, повідомляє



“Громадянка України, яка керувала автомобілем БМВ, втратила контроль над транспортним засобом. Вона не змогла загальмувати і в’їхала між дві смуги руху, завдаючи шкоди дев’яти автомобілям”, - повідомила поліція Малопольського воєводства.



У результаті ДТП ніхто не постраждав.



На момент аварії громадянка України була тверезою.

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