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Не сподобалось обслуговування: волинянин влаштував погром у кафе та побив його власницю

Не сподобалось обслуговування: волинянин влаштував погром у кафе та побив його власницю
Інцидент стався у кафе «Журавка» у селищі Цумань. П’яному чоловікові не сподобалося обслуговування у закладі й він влаштував там справжній погром.

Про це повідомляють «Волинські новини».

Спершу невдячний відвідувач облаяв власницю закладу та персонал. На зауваження відреагував агресивно – почав перекидати столи з посудом та побив працівницю, котра намагалася зупинити хулігана. На допомогу жінці прибігла власниця кафе, їй теж дісталося кілька ударів від гостя.

Далі дебошир розійшовся не на жарт, бігаючи по всьому закладу. Жбурнув склянку і побив телевізор у залі, потім подався у туалет, де розкурочив унітаз й розбив дзеркало.

Загалом дебошир набив і наламав на 37 тисяч 650 гривень.

Справу про злісне хуліганство слухав Рожищенський районний суд. Чоловіку призначили штраф – 8500 гривень.

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Теги: дебошир, кафе, Цумань, суд
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