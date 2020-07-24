Волинянин ненароком спалив 1,2 гектара лісу





Про це повідомляють



Під час роботи чоловік вирішив спалити гілля та інше рослинне сміття. Вогнище розклав за 10 метрів від лісу. Спершу від вогню спалахнула суха трава, якою полум’я дісталося лісового масиву Микуличівського лісництва.



В результаті загалом від вогню постраждали 1,2 гектара лісових насаджень. Суму матеріальних збитків оцінили у 88 тисяч 549 гривень.

Справу палія розглянув Володимир-Волинський міський суд і, окрім покриття завданої шкоди, призначив йому покарання штраф – 5100 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У березні минулого року волинянин, викорчовуючи дерева поблизу лісу у селі Маркелівка Володимир-Волинського району, й через необережність спричинив пожежу.Про це повідомляють «Волинські новини» Під час роботи чоловік вирішив спалити гілля та інше рослинне сміття. Вогнище розклав за 10 метрів від лісу. Спершу від вогню спалахнула суха трава, якою полум’я дісталося лісового масиву Микуличівського лісництва.В результаті загалом від вогню постраждали 1,2 гектара лісових насаджень. Суму матеріальних збитків оцінили у 88 тисяч 549 гривень.Справу палія розглянув Володимир-Волинський міський суд і, окрім покриття завданої шкоди, призначив йому покарання штраф – 5100 гривень.

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