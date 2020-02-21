Через аварію у центрі Луцька немає води





Про це інформує пресслужба



Через аварійний прихований порив на магістральному водогоні затоплені інженерні комунікації електропостачання та зв’язку.



"Працівники аварійних бригад оперативно провели локалізацію витоку. Тривають роботи по виявленню місця аварійного пориву. Водопостачання буде відновлене після усунення наслідків аварійної ситуації.



Перепрошуємо за тимчасові незручності. Про хід робіт та наближення часу відновлення подачі води повідомимо додатково", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з аварійною ситуацією, що виникла по вулиці Винниченка, 26, сьогодні, з 18:00, тимчасово зупинене водопостачання в районі вулиці Винниченка і на прилеглих вулицях.Про це інформує пресслужба КП «Луцькводоканал» Через аварійний прихований порив на магістральному водогоні затоплені інженерні комунікації електропостачання та зв’язку."Працівники аварійних бригад оперативно провели локалізацію витоку. Тривають роботи по виявленню місця аварійного пориву. Водопостачання буде відновлене після усунення наслідків аварійної ситуації.Перепрошуємо за тимчасові незручності. Про хід робіт та наближення часу відновлення подачі води повідомимо додатково", - йдеться в повідомленні.

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