Вчені створили прилад, який діагностує коронавірус за 10 секунд
Сьогодні, 00:37
Турецькі вчені створили прилад, який на основі передових оптичних технологій діагностує інфікування коронавірусом за 10 секунд.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву на сайті Бількентського університету, на базі якого був створений прилад.
«Цим приладом можна виявити вірус, що спричиняє зараження COVID-19, протягом максимум 10 секунд, використовуючи зразок слизової оболонки ротової порожнини», - повідомили в університеті.
Принцип дії приладу, який отримав назву Diagnovir, заснований на оптичних властивостях, коли у присутності вірусу змінюється колір, а його виявлення відбувається з високою ймовірністю.
«У цій системі патогени виявляються протягом 10 секунд шляхом динамічного прийому флуоресцентного сигналу через мікросхему виявлення збудників, розроблену спеціально для пристрою біосенсора», - повідомили в Бількентському університеті.
Для приладу достатньо матеріалу з ротової порожнини, а не носоглотки, що також робить його зручнішим для використання.
На відміну від ПЛР-тестів, система базується не на реплікації зразків, а на виявленні присутності або відсутності вірусу за допомогою передових оптичних методів.
Прилад показав ефективність на рівні 99% у виявленні вірусів у доклінічних дослідженнях.
Планується, що Diagnovir буде запущений у масове виробництво. Вчені планують, що згодом він буде налаштований таким чином, що зможе виявляти інші віруси, не лише COVID-19.
Як повідомлялося, раніше в Туреччині розробили тест на антиген коронавірусу, альтернативний ПЛР-тесту, результат якого можна отримати за 5 хвилин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву на сайті Бількентського університету, на базі якого був створений прилад.
«Цим приладом можна виявити вірус, що спричиняє зараження COVID-19, протягом максимум 10 секунд, використовуючи зразок слизової оболонки ротової порожнини», - повідомили в університеті.
Принцип дії приладу, який отримав назву Diagnovir, заснований на оптичних властивостях, коли у присутності вірусу змінюється колір, а його виявлення відбувається з високою ймовірністю.
«У цій системі патогени виявляються протягом 10 секунд шляхом динамічного прийому флуоресцентного сигналу через мікросхему виявлення збудників, розроблену спеціально для пристрою біосенсора», - повідомили в Бількентському університеті.
Для приладу достатньо матеріалу з ротової порожнини, а не носоглотки, що також робить його зручнішим для використання.
На відміну від ПЛР-тестів, система базується не на реплікації зразків, а на виявленні присутності або відсутності вірусу за допомогою передових оптичних методів.
Прилад показав ефективність на рівні 99% у виявленні вірусів у доклінічних дослідженнях.
Планується, що Diagnovir буде запущений у масове виробництво. Вчені планують, що згодом він буде налаштований таким чином, що зможе виявляти інші віруси, не лише COVID-19.
Як повідомлялося, раніше в Туреччині розробили тест на антиген коронавірусу, альтернативний ПЛР-тесту, результат якого можна отримати за 5 хвилин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Вчені створили прилад, який діагностує коронавірус за 10 секунд
Сьогодні, 00:37
4 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинянин ненароком спалив 1,2 гектара лісу
03 січень, 23:34
У Чернівцях від вибуху газу загорілася квартира, є постраждалий
03 січень, 22:50