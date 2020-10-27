Вчені створили прилад, який діагностує коронавірус за 10 секунд





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«Цим приладом можна виявити вірус, що спричиняє зараження COVID-19, протягом максимум 10 секунд, використовуючи зразок слизової оболонки ротової порожнини», - повідомили в університеті.



Принцип дії приладу, який отримав назву Diagnovir, заснований на оптичних властивостях, коли у присутності вірусу змінюється колір, а його виявлення відбувається з високою ймовірністю.



«У цій системі патогени виявляються протягом 10 секунд шляхом динамічного прийому флуоресцентного сигналу через мікросхему виявлення збудників, розроблену спеціально для пристрою біосенсора», - повідомили в Бількентському університеті.



Для приладу достатньо матеріалу з ротової порожнини, а не носоглотки, що також робить його зручнішим для використання.



На відміну від ПЛР-тестів, система базується не на реплікації зразків, а на виявленні присутності або відсутності вірусу за допомогою передових оптичних методів.



Прилад показав ефективність на рівні 99% у виявленні вірусів у доклінічних дослідженнях.



Планується, що Diagnovir буде запущений у масове виробництво. Вчені планують, що згодом він буде налаштований таким чином, що зможе виявляти інші віруси, не лише COVID-19.



Як повідомлялося, раніше в Туреччині розробили тест на антиген коронавірусу, альтернативний ПЛР-тесту, результат якого можна отримати за 5 хвилин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Турецькі вчені створили прилад, який на основі передових оптичних технологій діагностує інфікування коронавірусом за 10 секунд.Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву на сайті Бількентського університету , на базі якого був створений прилад.«Цим приладом можна виявити вірус, що спричиняє зараження COVID-19, протягом максимум 10 секунд, використовуючи зразок слизової оболонки ротової порожнини», - повідомили в університеті.Принцип дії приладу, який отримав назву Diagnovir, заснований на оптичних властивостях, коли у присутності вірусу змінюється колір, а його виявлення відбувається з високою ймовірністю.«У цій системі патогени виявляються протягом 10 секунд шляхом динамічного прийому флуоресцентного сигналу через мікросхему виявлення збудників, розроблену спеціально для пристрою біосенсора», - повідомили в Бількентському університеті.Для приладу достатньо матеріалу з ротової порожнини, а не носоглотки, що також робить його зручнішим для використання.На відміну від ПЛР-тестів, система базується не на реплікації зразків, а на виявленні присутності або відсутності вірусу за допомогою передових оптичних методів.Прилад показав ефективність на рівні 99% у виявленні вірусів у доклінічних дослідженнях.Планується, що Diagnovir буде запущений у масове виробництво. Вчені планують, що згодом він буде налаштований таким чином, що зможе виявляти інші віруси, не лише COVID-19.Як повідомлялося, раніше в Туреччині розробили тест на антиген коронавірусу, альтернативний ПЛР-тесту, результат якого можна отримати за 5 хвилин.

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