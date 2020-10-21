вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Туреччині на орендованій віллі знайшли мертвою українку

У Туреччині на орендованій віллі знайшли мертвою українку
У Туреччині громадянку України 25-річну Христину Новіцьку, яка проживала в Бодрумі в провінції Мугла, знайшли мертвою на орендованій нею віллі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на турецьке видання Milliyet.

Попри те, що тіло українки було знайдене з поліетиленовим пакетом на голові та в наручниках, основна версія причини смерті - самогубство.

«Поліцейські групи, які працювали на місці злочину, стверджують, що молода жінка покінчила життя самогубством, оскільки всі три замки сталевих дверей вілли були зачинені зсередини, а на вікнах були залізні решітки», - повідомляє видання.

Під час розслідування, проведеного поліцією в приміщенні, де стався інцидент, були знайдені мотузка, шарф та деревне вугілля, приготоване до спалювання. Поліція припускає можливість того, що Новицька могла здійснити спробу самогубства за допомогою цих предметів.

Поліції стало відомо, що Новицька тривалий час страждала від головного болю, тому часто їздила на лікування до України. Є припущення, що вона могла покінчити з життям через свою хворобу.

Сусіди та охоронці житлового комплексу, де українка орендувала віллу, розповіли, що вона жила одна. Із відеозаписів камер зовнішнього спостереження встановлено, що опівдні в четвер, 31 грудня, жінка замовляла їжу й більше не виходила. Розшукувати доньку почала мати, яка не могла до неї додзвонитися з України.

Тіло направили до моргу інституту судової медицини Мугли для встановлення точної причини смерті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Туреччина, вілла, українка, смерть, самогубство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
У Туреччині на орендованій віллі знайшли мертвою українку
Сьогодні, 05:23
Луцьке комунальне підприємство придбає трактор за 600 тисяч гривень
Сьогодні, 04:22
На Волині судили колишнього сільського голову, через якого помер робітник
Сьогодні, 03:25
У Польщі українка на BMW протаранила дев’ять авто
Сьогодні, 02:26
За смертельну аварію на Волині водій відшкодує родині загиблого чверть мільйона гривень
Сьогодні, 01:28
Схожі новини
На закинутій території коледжу звів рахунки з життям волинянин На закинутій території коледжу звів рахунки з життям волинянин
21 жовтень, 2020, 10:56
У Польщі в пожежі загинула молода українка У Польщі в пожежі загинула молода українка
05 жовтень, 2020, 18:41
На Волині на мотоблоці повісився 47-річний чоловік На Волині на мотоблоці повісився 47-річний чоловік
25 вересень, 2020, 13:05
Прилетів на відпочинок, а потрапив у реанімацію: подробиці про українця, який помер від коронавірусу у Туреччині Прилетів на відпочинок, а потрапив у реанімацію: подробиці про українця, який помер від коронавірусу у Туреччині
10 вересень, 2020, 10:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Туреччині на орендованій віллі знайшли мертвою українку
Сьогодні, 05:23
 0
Луцьке комунальне підприємство придбає трактор за 600 тисяч гривень
Сьогодні, 04:22
 0
На Волині судили колишнього сільського голову, через якого помер робітник
Сьогодні, 03:25
 0
У Польщі українка на BMW протаранила дев’ять авто
Сьогодні, 02:26
 0
За смертельну аварію на Волині водій відшкодує родині загиблого чверть мільйона гривень
Сьогодні, 01:28
 0
Медіа
відео
1/8