У Туреччині на орендованій віллі знайшли мертвою українку

Христину Новіцьку, яка проживала в Бодрумі в провінції Мугла, знайшли мертвою на орендованій нею віллі.



Про це повідомляє



Попри те, що тіло українки було знайдене з поліетиленовим пакетом на голові та в наручниках, основна версія причини смерті - самогубство.



«Поліцейські групи, які працювали на місці злочину, стверджують, що молода жінка покінчила життя самогубством, оскільки всі три замки сталевих дверей вілли були зачинені зсередини, а на вікнах були залізні решітки», - повідомляє видання.



Під час розслідування, проведеного поліцією в приміщенні, де стався інцидент, були знайдені мотузка, шарф та деревне вугілля, приготоване до спалювання. Поліція припускає можливість того, що Новицька могла здійснити спробу самогубства за допомогою цих предметів.



Поліції стало відомо, що Новицька тривалий час страждала від головного болю, тому часто їздила на лікування до України. Є припущення, що вона могла покінчити з життям через свою хворобу.



Сусіди та охоронці житлового комплексу, де українка орендувала віллу, розповіли, що вона жила одна. Із відеозаписів камер зовнішнього спостереження встановлено, що опівдні в четвер, 31 грудня, жінка замовляла їжу й більше не виходила. Розшукувати доньку почала мати, яка не могла до неї додзвонитися з України.



Тіло направили до моргу інституту судової медицини Мугли для встановлення точної причини смерті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Туреччині громадянку України 25-річну, яка проживала в Бодрумі в провінції Мугла, знайшли мертвою на орендованій нею віллі.Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на турецьке видання Milliyet Попри те, що тіло українки було знайдене з поліетиленовим пакетом на голові та в наручниках, основна версія причини смерті - самогубство.«Поліцейські групи, які працювали на місці злочину, стверджують, що молода жінка покінчила життя самогубством, оскільки всі три замки сталевих дверей вілли були зачинені зсередини, а на вікнах були залізні решітки», - повідомляє видання.Під час розслідування, проведеного поліцією в приміщенні, де стався інцидент, були знайдені мотузка, шарф та деревне вугілля, приготоване до спалювання. Поліція припускає можливість того, що Новицька могла здійснити спробу самогубства за допомогою цих предметів.Поліції стало відомо, що Новицька тривалий час страждала від головного болю, тому часто їздила на лікування до України. Є припущення, що вона могла покінчити з життям через свою хворобу.Сусіди та охоронці житлового комплексу, де українка орендувала віллу, розповіли, що вона жила одна. Із відеозаписів камер зовнішнього спостереження встановлено, що опівдні в четвер, 31 грудня, жінка замовляла їжу й більше не виходила. Розшукувати доньку почала мати, яка не могла до неї додзвонитися з України.Тіло направили до моргу інституту судової медицини Мугли для встановлення точної причини смерті.

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