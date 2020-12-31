За смертельну аварію на Волині водій відшкодує родині загиблого чверть мільйона гривень





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У лютому 2020 року на автодорозі М19 (Доманове – Ковель – Луцьк – Чернівці – Тереблече) поблизу села Вужиськ колишнього Ратнівського району трапилася аварія. Автомобіль «Volkswagen» збив двох пішоходів, внаслідок чого один чоловік загинув на місці.



Кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП слідчі закрили вже через кілька місяців, бо не знайшли у діях 58-річного водія складу злочину. Страхова компанія, в якій він був зареєстрований, виплатила родині загиблого 18 145 грн.



Однак матір та дочка чоловіка, який загинув, подали до суду позов з проханням стягнути з водія моральну компенсацію у розмірі по 131 855 гривень.



Суд встановив, що смерть близької їм людини трапилася внаслідок ДТП за участі транспортного засобу, яким керував відповідач.



Останній, зі свого боку, не спростував доводи позивачів.



Ковельський міськрайонний суд вирішив стягнути з водія моральну шкоду на загальну суму 263 710 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельський міськрайонний суд задовольнив цивільний позов матері та доньки загиблого внаслідок ДТП 42-річного волинянина.Про це повідомляє Ковель медіа У лютому 2020 року на автодорозі М19 (Доманове – Ковель – Луцьк – Чернівці – Тереблече) поблизу села Вужиськ колишнього Ратнівського району трапилася аварія. Автомобіль «Volkswagen» збив двох пішоходів, внаслідок чого один чоловік загинув на місці.Кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП слідчі закрили вже через кілька місяців, бо не знайшли у діях 58-річного водія складу злочину. Страхова компанія, в якій він був зареєстрований, виплатила родині загиблого 18 145 грн.Однак матір та дочка чоловіка, який загинув, подали до суду позов з проханням стягнути з водія моральну компенсацію у розмірі по 131 855 гривень.Суд встановив, що смерть близької їм людини трапилася внаслідок ДТП за участі транспортного засобу, яким керував відповідач.Останній, зі свого боку, не спростував доводи позивачів.Ковельський міськрайонний суд вирішив стягнути з водія моральну шкоду на загальну суму 263 710 гривень.

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