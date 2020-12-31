На Волині судили колишнього сільського голову, через якого помер робітник





Про це стало відомо з вироку Турійського районного суду Волинської області, пише



Так, з серпня по 12 вересня 2018 року обвинувачений, який на той час працював головою Боблівської сільської ради у Турійському районі, за власною ініціативою без належної розробки, затвердження проектно-кошторисної документації та залучення будівельних організацій, які можуть виконувати роботи, пов`язані з підвищеною небезпекою, організував та проводив роботи з ремонту та перекриття даху приміщення дитячого садка, що перебуває у комунальній власності на балансі Боблівської сільської ради.



З цією метою сільський голова залучив до робіт на висоті місцевого жителя, не уклавши з ним трудових відносин. 12 вересня, виконуючи роботи, чоловік впав з даху та отримав травми несумісні з життям.



У суді колишній сільський голова визнав свою вину. Він розповів, що вирішив залучити до роботи місцевого жителя без належного оформлення трудових відносин, оскільки будівельна організація вартість вказаних робіт оцінила у 800 тисяч гривень, яких у сільської ради не було.



Обвинувачений зазначив, що направляючи на роботи чоловіка, який є особою похилого віку, знав, що вони належать до робіт з підвищеною небезпекою. Визнав, що не виконав належним чином свій обов`язок по контролю за дотриманням правил безпеки й охорони праці. У вчиненому обвинувачений розкаявся, вказував, що завдану злочином шкоду повністю відшкодував, просив суворо не карати.



Тож суд призначив колишньому сільському голові покарання у виді обмеження волі на 1 рік та 6 місяців, змінивши на рік умовного.



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