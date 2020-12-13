У Німеччині на гірськолижних курортах закрили вбиральні, аби відлякати туристів





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У перші дні нового року в гірських регіонах Німеччини встановилася зимова погода і десятки тисяч німців, незважаючи на заклики влади залишатися вдома, вирушили в гори, щоб покататися на лижах і санчатах.



Через оголошений 16 грудня в Німеччині локдаун, лижні курорти закриті, не працюють підйомники і рятувальні служби, лижні траси не підготовлені до використання. Кафе і ресторани, а також готелі для туристів зачинені ще з 2 листопада.



Щоб зробити перебування туристів максимально дискомфортним і відлякати їх від поїздки в гори, місцева влада обмежила число місць на парковках, закрила громадські вбиральні, заборонила продаж їжі та гарячих напоїв на винос, хоча це дозволено в містах.



Однак все це не вплинуло на бажання німців відпочити у горах. У перші три дні нового року утворювалися багатокілометрові затори на під'їздах до відомих зимових курортів.



Лише 2 січня у Вінтербергу поліція оштрафувала понад 270 осіб за порушення обмежень - недотримання дистанції, відсутність захисних масок та непокору і образи поліцейських.



Увечері 2 січня місцева влада Вінтерберга оголосила про заборону на відвідування містечка, однак це не вплинуло на ситуацію, в результаті 3 січня поліція перекрила кілька доріг, що ведуть до містечка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Німеччині місцева влада закрила на курортах громадські вбиральні, аби створити дискомфорт відпочивальникам, які поїхали в гори, попри локдаун.Про це повідомляє DW У перші дні нового року в гірських регіонах Німеччини встановилася зимова погода і десятки тисяч німців, незважаючи на заклики влади залишатися вдома, вирушили в гори, щоб покататися на лижах і санчатах.Через оголошений 16 грудня в Німеччині локдаун, лижні курорти закриті, не працюють підйомники і рятувальні служби, лижні траси не підготовлені до використання. Кафе і ресторани, а також готелі для туристів зачинені ще з 2 листопада.Щоб зробити перебування туристів максимально дискомфортним і відлякати їх від поїздки в гори, місцева влада обмежила число місць на парковках, закрила громадські вбиральні, заборонила продаж їжі та гарячих напоїв на винос, хоча це дозволено в містах.Однак все це не вплинуло на бажання німців відпочити у горах. У перші три дні нового року утворювалися багатокілометрові затори на під'їздах до відомих зимових курортів.Лише 2 січня у Вінтербергу поліція оштрафувала понад 270 осіб за порушення обмежень - недотримання дистанції, відсутність захисних масок та непокору і образи поліцейських.Увечері 2 січня місцева влада Вінтерберга оголосила про заборону на відвідування містечка, однак це не вплинуло на ситуацію, в результаті 3 січня поліція перекрила кілька доріг, що ведуть до містечка.

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