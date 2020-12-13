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У Німеччині на гірськолижних курортах закрили вбиральні, аби відлякати туристів

У Німеччині на гірськолижних курортах закрили вбиральні, аби відлякати туристів
У Німеччині місцева влада закрила на курортах громадські вбиральні, аби створити дискомфорт відпочивальникам, які поїхали в гори, попри локдаун.

Про це повідомляє DW.

У перші дні нового року в гірських регіонах Німеччини встановилася зимова погода і десятки тисяч німців, незважаючи на заклики влади залишатися вдома, вирушили в гори, щоб покататися на лижах і санчатах.

Через оголошений 16 грудня в Німеччині локдаун, лижні курорти закриті, не працюють підйомники і рятувальні служби, лижні траси не підготовлені до використання. Кафе і ресторани, а також готелі для туристів зачинені ще з 2 листопада.

Щоб зробити перебування туристів максимально дискомфортним і відлякати їх від поїздки в гори, місцева влада обмежила число місць на парковках, закрила громадські вбиральні, заборонила продаж їжі та гарячих напоїв на винос, хоча це дозволено в містах.

Однак все це не вплинуло на бажання німців відпочити у горах. У перші три дні нового року утворювалися багатокілометрові затори на під'їздах до відомих зимових курортів.

Лише 2 січня у Вінтербергу поліція оштрафувала понад 270 осіб за порушення обмежень - недотримання дистанції, відсутність захисних масок та непокору і образи поліцейських.

Увечері 2 січня місцева влада Вінтерберга оголосила про заборону на відвідування містечка, однак це не вплинуло на ситуацію, в результаті 3 січня поліція перекрила кілька доріг, що ведуть до містечка.

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Теги: Німеччина, локдаун, курорт, гори, туалет
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