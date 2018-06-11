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Луцьке комунальне підприємство придбає трактор за 600 тисяч гривень

Луцьке комунальне підприємство придбає трактор за 600 тисяч гривень
Для КП «Парки та сквери міста Луцька» закуповують трактор очікуваною вартістю до 600 тисяч гривень.

Постачальника техніки визначать у результаті відритих торгів. Тендерні пропозиції приймають до 13 січня, розпочнуть аукціон 14 січня. Повідомляє Волинь онлайн.

Йдеться про трактор «LOVOL»(«FOTON») 504 в комплекті (з відвалом для снігу, щітка дорожня НО-86-010, розподільник піску МВД-0,5Д, причеп тракторний самоскидний 1ПТС-2, косарка прицепна ВАРКА – 1600) або еквівалент. Строк поставки техніки – до кінця року.

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Теги: тендер, трактор, Парки і сквери
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