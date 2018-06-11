Луцьке комунальне підприємство придбає трактор за 600 тисяч гривень





Постачальника техніки визначать у результаті відритих торгів. Тендерні пропозиції приймають до 13 січня, розпочнуть аукціон 14 січня. Повідомляє



Йдеться про трактор «LOVOL»(«FOTON») 504 в комплекті (з відвалом для снігу, щітка дорожня НО-86-010, розподільник піску МВД-0,5Д, причеп тракторний самоскидний 1ПТС-2, косарка прицепна ВАРКА – 1600) або еквівалент. Строк поставки техніки – до кінця року.

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