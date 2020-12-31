За добу в Україні зафіксували 4 158 випадків коронавірусу
Сьогодні, 08:52
4 158 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 4 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 170 дітей та 163 медпрацівники.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 4 січня.
Добовий показник захворюваності знизився після новорічних вихідних. Днем раніше захворіли 4576 осіб, 2 січня — 5038, 1 січня — 9432. Показник захворюваності за минулу добу є найнижчим за останні три місяці, 5 жовтня виявили 3774 випадки зараження COVID-19. Після цього фіксували зростання.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 526 осіб;
летальних випадків – 73;
одужало – 4 693 особи;
здійснили тестувань за добу – 13 128 (зокрема методом ПЛР – 11 021, методом ІФА – 2 107).
За весь час пандемії в Україні ⤵️
захворіло – 1 078 251 особа;
одужало – 733 558 осіб;
летальних випадків – 18 927;
проведено ПЛР-тестувань – 5 621 024.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (528), м. Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 504 випадки;
Вінницька область – 54 випадки;
Волинська область – 83 випадки;
Дніпропетровська область – 234 випадки;
Донецька область – 162 випадки;
Житомирська область – 91 випадок;
Закарпатська область – 50 випадків;
Запорізька область – 528 випадків;
Івано-Франківська область – 104 випадки;
Київська область – 301 випадок;
Кіровоградська область – 7 випадків;
Луганська область – 12 випадків;
Львівська область – 352 випадки;
Миколаївська область – 314 випадків;
Одеська область – 285 випадків;
Полтавська область – 269 випадків;
Рівненська область – 54 випадки;
Сумська область – 39 випадків;
Тернопільська область – 72 випадки;
Харківська область – 63 випадки;
Херсонська область – 75 випадків;
Хмельницька область – 26 випадків;
Черкаська область – 300 випадків;
Чернівецька область – 134 випадки;
Чернігівська область – 45 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 4 січня.
Добовий показник захворюваності знизився після новорічних вихідних. Днем раніше захворіли 4576 осіб, 2 січня — 5038, 1 січня — 9432. Показник захворюваності за минулу добу є найнижчим за останні три місяці, 5 жовтня виявили 3774 випадки зараження COVID-19. Після цього фіксували зростання.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 526 осіб;
летальних випадків – 73;
одужало – 4 693 особи;
здійснили тестувань за добу – 13 128 (зокрема методом ПЛР – 11 021, методом ІФА – 2 107).
За весь час пандемії в Україні ⤵️
захворіло – 1 078 251 особа;
одужало – 733 558 осіб;
летальних випадків – 18 927;
проведено ПЛР-тестувань – 5 621 024.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (528), м. Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 504 випадки;
Вінницька область – 54 випадки;
Волинська область – 83 випадки;
Дніпропетровська область – 234 випадки;
Донецька область – 162 випадки;
Житомирська область – 91 випадок;
Закарпатська область – 50 випадків;
Запорізька область – 528 випадків;
Івано-Франківська область – 104 випадки;
Київська область – 301 випадок;
Кіровоградська область – 7 випадків;
Луганська область – 12 випадків;
Львівська область – 352 випадки;
Миколаївська область – 314 випадків;
Одеська область – 285 випадків;
Полтавська область – 269 випадків;
Рівненська область – 54 випадки;
Сумська область – 39 випадків;
Тернопільська область – 72 випадки;
Харківська область – 63 випадки;
Херсонська область – 75 випадків;
Хмельницька область – 26 випадків;
Черкаська область – 300 випадків;
Чернівецька область – 134 випадки;
Чернігівська область – 45 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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