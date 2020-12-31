За добу в Україні зафіксували 4 158 випадків коронавірусу

4 158 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 4 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 170 дітей та 163 медпрацівники.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 4 січня.Добовий показник захворюваності знизився після новорічних вихідних. Днем раніше захворіли 4576 осіб, 2 січня — 5038, 1 січня — 9432. Показник захворюваності за минулу добу є найнижчим за останні три місяці, 5 жовтня виявили 3774 випадки зараження COVID-19. Після цього фіксували зростання.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 526 осіб;летальних випадків – 73;одужало – 4 693 особи;здійснили тестувань за добу – 13 128 (зокрема методом ПЛР – 11 021, методом ІФА – 2 107).За весь час пандемії в Україні ⤵️захворіло – 1 078 251 особа;одужало – 733 558 осіб;летальних випадків – 18 927;проведено ПЛР-тестувань – 5 621 024.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (528), м. Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 504 випадки;Вінницька область – 54 випадки;Волинська область – 83 випадки;Дніпропетровська область – 234 випадки;Донецька область – 162 випадки;Житомирська область – 91 випадок;Закарпатська область – 50 випадків;Запорізька область – 528 випадків;Івано-Франківська область – 104 випадки;Київська область – 301 випадок;Кіровоградська область – 7 випадків;Луганська область – 12 випадків;Львівська область – 352 випадки;Миколаївська область – 314 випадків;Одеська область – 285 випадків;Полтавська область – 269 випадків;Рівненська область – 54 випадки;Сумська область – 39 випадків;Тернопільська область – 72 випадки;Харківська область – 63 випадки;Херсонська область – 75 випадків;Хмельницька область – 26 випадків;Черкаська область – 300 випадків;Чернівецька область – 134 випадки;Чернігівська область – 45 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.