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Курс валют у Луцьку на 4 січня: скільки коштують долар і євро

Курс валют у Луцьку на 4 січня: скільки коштують долар і євро
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.25, а продаж – 28.45.

Євро при купівлі становить – 34.30, продажу – 34.55.

Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.38.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.42, продаж – 7.54.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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