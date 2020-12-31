Курс валют у Луцьку на 4 січня: скільки коштують долар і євро





Євро при купівлі становить – 34.30, продажу – 34.55.



Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.38.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.42, продаж – 7.54.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 28.25, а продаж – 28.45.Євро при купівлі становить – 34.30, продажу – 34.55.Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.38.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.42, продаж – 7.54.

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