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ТРЦ «ПортCity» дарує безкоштовні розваги*

ТРЦ «ПортCity» дарує безкоштовні розваги*
Торгово-розважальний центр «ПортCity» для усіх лучан та гостей міста 7 січня дарує безкоштовні розваги.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Тож усі охочі зможуть пограти в боулінг, більярд або поспівати в караоке у боулінг-клубі «Strike City», покататись на роликах на арені розваг «Generator City» та розважитись у дитячому комплексі «FigliMigli»*.

«Проведіть свята разом з ТРЦ «ПортCity» і вони будуть справді радісними та незабутніми», – повідомляють у закладі.

Примітка. *Не більше 1 години.

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Теги: ПортCity, Луцьк, знижки, реклама
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