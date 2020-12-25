ТРЦ «ПортCity» дарує безкоштовні розваги*
Сьогодні, 17:09
Торгово-розважальний центр «ПортCity» для усіх лучан та гостей міста 7 січня дарує безкоштовні розваги.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Тож усі охочі зможуть пограти в боулінг, більярд або поспівати в караоке у боулінг-клубі «Strike City», покататись на роликах на арені розваг «Generator City» та розважитись у дитячому комплексі «FigliMigli»*.
«Проведіть свята разом з ТРЦ «ПортCity» і вони будуть справді радісними та незабутніми», – повідомляють у закладі.
Примітка. *Не більше 1 години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Тож усі охочі зможуть пограти в боулінг, більярд або поспівати в караоке у боулінг-клубі «Strike City», покататись на роликах на арені розваг «Generator City» та розважитись у дитячому комплексі «FigliMigli»*.
«Проведіть свята разом з ТРЦ «ПортCity» і вони будуть справді радісними та незабутніми», – повідомляють у закладі.
Примітка. *Не більше 1 години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Вбивство на підприємстві у Горохівському районі: прокурори вимагають арештувати підозрюваного
Сьогодні, 17:10
ТРЦ «ПортCity» дарує безкоштовні розваги*
Сьогодні, 17:09
На «Ягодині» митники знайшли в авто заборонені таблетки
Сьогодні, 16:51