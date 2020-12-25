ТРЦ «ПортCity» дарує безкоштовні розваги*

Торгово-розважальний центр «ПортCity» для усіх лучан та гостей міста 7 січня дарує безкоштовні розваги.Про це повідомляє адміністрація закладу.Тож усі охочі зможуть пограти в боулінг, більярд або поспівати в караоке у боулінг-клубі «Strike City», покататись на роликах на арені розваг «Generator City» та розважитись у дитячому комплексі «FigliMigli»*.«Проведіть свята разом з ТРЦ «ПортCity» і вони будуть справді радісними та незабутніми», – повідомляють у закладі.Примітка. *Не більше 1 години.