Лучан запрошують на атмосферний «Різдвяний Jazz», де гратимуть найвідоміші світові хіти
Сьогодні, 09:30
У Луцьку відбудеться казковий «Різдвяний JAZZ» за участю відомих українських музикантів, які зберуться на одній сцені драмтеатру вже сьогодні, 4 січня, аби подарувати слухачам справжній смак свята із якісною джазовою музикою.
Про це повідомляють організатори концерту - івент-агенція «Tikhonov Agency» та попереджають, що лишилося дуже мало квитків, радять поквапитися та швиденько бронювати собі місця на захід.
У програмі звучатимуть пісні, відомі на весь світ: «Christmas song», «Jingle bells», «Let it snow», «Silent night», «White Christmas», «Santa baby», «Winter wonderland», «It’s beginning to look a lot like Christmas» та інші.
Концерт відбудеться 4 січня 2021 року у Волинському обласному музично-драматичному театрі іметі Т.Г. Шевченка, початок о 19:00
⠀
Концерт відбудеться із дотриманням усіх карантинних норм та правил.
Квитки можна придбати ТУТ або ж у касі драмтеатру.
*фото з концерту у Львові
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Про це повідомляють організатори концерту - івент-агенція «Tikhonov Agency» та попереджають, що лишилося дуже мало квитків, радять поквапитися та швиденько бронювати собі місця на захід.
У програмі звучатимуть пісні, відомі на весь світ: «Christmas song», «Jingle bells», «Let it snow», «Silent night», «White Christmas», «Santa baby», «Winter wonderland», «It’s beginning to look a lot like Christmas» та інші.
Концерт відбудеться 4 січня 2021 року у Волинському обласному музично-драматичному театрі іметі Т.Г. Шевченка, початок о 19:00
⠀
Концерт відбудеться із дотриманням усіх карантинних норм та правил.
Квитки можна придбати ТУТ або ж у касі драмтеатру.
*фото з концерту у Львові
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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