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Лучан запрошують на атмосферний «Різдвяний Jazz», де гратимуть найвідоміші світові хіти

Лучан запрошують на атмосферний «Різдвяний Jazz», де гратимуть найвідоміші світові хіти
У Луцьку відбудеться казковий «Різдвяний JAZZ» за участю відомих українських музикантів, які зберуться на одній сцені драмтеатру вже сьогодні, 4 січня, аби подарувати слухачам справжній смак свята із якісною джазовою музикою.

Про це повідомляють організатори концерту - івент-агенція «Tikhonov Agency» та попереджають, що лишилося дуже мало квитків, радять поквапитися та швиденько бронювати собі місця на захід.

У програмі звучатимуть пісні, відомі на весь світ: «Christmas song», «Jingle bells», «Let it snow», «Silent night», «White Christmas», «Santa baby», «Winter wonderland», «It’s beginning to look a lot like Christmas» та інші.

Концерт відбудеться 4 січня 2021 року у Волинському обласному музично-драматичному театрі іметі Т.Г. Шевченка, початок о 19:00

Концерт відбудеться із дотриманням усіх карантинних норм та правил.

Квитки можна придбати ТУТ або ж у касі драмтеатру.

Лучан запрошують на атмосферний «Різдвяний Jazz», де гратимуть найвідоміші світові хіти
Лучан запрошують на атмосферний «Різдвяний Jazz», де гратимуть найвідоміші світові хіти
Лучан запрошують на атмосферний «Різдвяний Jazz», де гратимуть найвідоміші світові хіти
Лучан запрошують на атмосферний «Різдвяний Jazz», де гратимуть найвідоміші світові хіти
Лучан запрошують на атмосферний «Різдвяний Jazz», де гратимуть найвідоміші світові хіти
Лучан запрошують на атмосферний «Різдвяний Jazz», де гратимуть найвідоміші світові хіти


*фото з концерту у Львові

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Теги: Різдвяний Jazz, Луцьк, концерт
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