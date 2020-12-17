Лучан запрошують на атмосферний «Різдвяний Jazz», де гратимуть найвідоміші світові хіти





Про це повідомляють організатори концерту - івент-агенція «Tikhonov Agency» та попереджають, що лишилося дуже мало квитків, радять поквапитися та швиденько бронювати собі місця на захід.



У програмі звучатимуть пісні, відомі на весь світ: «Christmas song», «Jingle bells», «Let it snow», «Silent night», «White Christmas», «Santa baby», «Winter wonderland», «It’s beginning to look a lot like Christmas» та інші.



Концерт відбудеться 4 січня 2021 року у Волинському обласному музично-драматичному театрі іметі Т.Г. Шевченка, початок о 19:00

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Концерт відбудеться із дотриманням усіх карантинних норм та правил.



Квитки можна придбати







*фото з концерту у Львові

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбудеться казковий «Різдвяний JAZZ» за участю відомих українських музикантів, які зберуться на одній сцені драмтеатру вже сьогодні, 4 січня, аби подарувати слухачам справжній смак свята із якісною джазовою музикою.Про це повідомляють організатори концерту - івент-агенція «Tikhonov Agency» та попереджають, що лишилося дуже мало квитків, радять поквапитися та швиденько бронювати собі місця на захід.У програмі звучатимуть пісні, відомі на весь світ: «Christmas song», «Jingle bells», «Let it snow», «Silent night», «White Christmas», «Santa baby», «Winter wonderland», «It’s beginning to look a lot like Christmas» та інші.Концерт відбудеться 4 січня 2021 року у Волинському обласному музично-драматичному театрі іметі Т.Г. Шевченка, початок о 19:00Концерт відбудеться із дотриманням усіх карантинних норм та правил.Квитки можна придбати ТУТ або ж у касі драмтеатру.*фото з концерту у Львові

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