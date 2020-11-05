У селі під Луцьком через електрообігрівач горів будинок





Так, 3 січня о 09:21 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, - інформує У ДСНС України у Волинській області.



Зазначається, що силами рятувальників 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька пожежу локалізували о 09:34, ліквідували о 09:36.



Причину пожежі встановлюють. Імовірно, до загорання призвело порушення правил пожежної безпеки при використанні електрообігрівача.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Липини Луцького району горів житловий будинок.Так, 3 січня о 09:21 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, - інформує У ДСНС України у Волинській області.Зазначається, що силами рятувальників 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька пожежу локалізували о 09:34, ліквідували о 09:36.Причину пожежі встановлюють. Імовірно, до загорання призвело порушення правил пожежної безпеки при використанні електрообігрівача.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію