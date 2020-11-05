У селі під Луцьком через електрообігрівач горів будинок
Сьогодні, 09:57
В селі Липини Луцького району горів житловий будинок.
Так, 3 січня о 09:21 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Зазначається, що силами рятувальників 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька пожежу локалізували о 09:34, ліквідували о 09:36.
Причину пожежі встановлюють. Імовірно, до загорання призвело порушення правил пожежної безпеки при використанні електрообігрівача.
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Так, 3 січня о 09:21 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Зазначається, що силами рятувальників 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька пожежу локалізували о 09:34, ліквідували о 09:36.
Причину пожежі встановлюють. Імовірно, до загорання призвело порушення правил пожежної безпеки при використанні електрообігрівача.
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