На Хмельниччині жінка народила 18 дитину. ВІДЕО

Світлана Кухарчук.



Про це Людмила Мельник.



За словами Людмили Мельник, це перші подібні пологи на Хмельниччині.



"Вісімнадцятих пологів не було, були перед цим 16-ті пологи були в нас. Якщо порахувати, вона вийшла заміж в 18, зараз їй 42 і має 18 дітей, це вона народжувала майже кожен рік", - каже Людмила.



Як розповідає мама немовляти, Павлику - декілька днів, він 18-й у багатодітній родині. Жінка додає, що тепер виховує десять хлопців та вісім дівчат.



18-ті пологи мали певні ризики, говорить лікар акушер-гінеколог післяпологового відділення Анна Жолкевська, однак усе минуло без ускладнень.



"Народила здорову дитинку, вагою 4 кілограми 150 грамів", - говорить Анна.



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