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На Хмельниччині жінка народила 18 дитину. ВІДЕО

На Хмельниччині жінка народила 18 дитину. ВІДЕО
Вісімнадцяту дитину народила багатодітна мати з Хмельниччини Світлана Кухарчук.

Про це Суспільному розповіла завідувачка відділення екстрагенітальної патології вагітних Хмельницького обласного перинатального центру Людмила Мельник.

За словами Людмили Мельник, це перші подібні пологи на Хмельниччині.

"Вісімнадцятих пологів не було, були перед цим 16-ті пологи були в нас. Якщо порахувати, вона вийшла заміж в 18, зараз їй 42 і має 18 дітей, це вона народжувала майже кожен рік", - каже Людмила.

Як розповідає мама немовляти, Павлику - декілька днів, він 18-й у багатодітній родині. Жінка додає, що тепер виховує десять хлопців та вісім дівчат.

18-ті пологи мали певні ризики, говорить лікар акушер-гінеколог післяпологового відділення Анна Жолкевська, однак усе минуло без ускладнень.

"Народила здорову дитинку, вагою 4 кілограми 150 грамів", - говорить Анна.

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Теги: діти, 18 дітей, Хмельниччина
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