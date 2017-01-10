На Хмельниччині жінка народила 18 дитину. ВІДЕО
Сьогодні, 10:30
Вісімнадцяту дитину народила багатодітна мати з Хмельниччини Світлана Кухарчук.
Про це Суспільному розповіла завідувачка відділення екстрагенітальної патології вагітних Хмельницького обласного перинатального центру Людмила Мельник.
За словами Людмили Мельник, це перші подібні пологи на Хмельниччині.
"Вісімнадцятих пологів не було, були перед цим 16-ті пологи були в нас. Якщо порахувати, вона вийшла заміж в 18, зараз їй 42 і має 18 дітей, це вона народжувала майже кожен рік", - каже Людмила.
Як розповідає мама немовляти, Павлику - декілька днів, він 18-й у багатодітній родині. Жінка додає, що тепер виховує десять хлопців та вісім дівчат.
18-ті пологи мали певні ризики, говорить лікар акушер-гінеколог післяпологового відділення Анна Жолкевська, однак усе минуло без ускладнень.
"Народила здорову дитинку, вагою 4 кілограми 150 грамів", - говорить Анна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Суспільному розповіла завідувачка відділення екстрагенітальної патології вагітних Хмельницького обласного перинатального центру Людмила Мельник.
За словами Людмили Мельник, це перші подібні пологи на Хмельниччині.
"Вісімнадцятих пологів не було, були перед цим 16-ті пологи були в нас. Якщо порахувати, вона вийшла заміж в 18, зараз їй 42 і має 18 дітей, це вона народжувала майже кожен рік", - каже Людмила.
Як розповідає мама немовляти, Павлику - декілька днів, він 18-й у багатодітній родині. Жінка додає, що тепер виховує десять хлопців та вісім дівчат.
18-ті пологи мали певні ризики, говорить лікар акушер-гінеколог післяпологового відділення Анна Жолкевська, однак усе минуло без ускладнень.
"Народила здорову дитинку, вагою 4 кілограми 150 грамів", - говорить Анна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
На Миколаївщині водій вцілів після зіткнення з деревом, але одразу загинув під колесами іншого авто
Сьогодні, 11:05
Яким був домініканський костел понад 100 років тому у селі Старий Чорторийськ. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 11:00
На Хмельниччині жінка народила 18 дитину. ВІДЕО
Сьогодні, 10:30
Частина лучан залишилась без опалення і гарячої води
Сьогодні, 10:09
На Волині тривають пошуки лучанина, який зник у грудні
Сьогодні, 09:59