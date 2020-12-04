Частина лучан залишилась без опалення і гарячої води
Сьогодні, 10:09
У Луцьку через аварію на водопроводі холодного водопостачання на вулиці Винниченка тимчасово припинили надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання від котельні на вулиці Потапова, 10.
Про це повідомляє ДКП «Луцьктепло».
Відтак, без опалення та гарячої води залишаються житлові будинки на вул. Степана Бандери, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, вул. Винниченка, 4, 12, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 29, 47, 49, 51, просп. Волі, 3, 4, 7, 8, 8-а, 9, 8-а, 11, 15, 15-а, вул. Паркова, 1, 1-а, 5, вул. Словацького, 12.
"Відновлення послуг – після завершення робіт – орієнтовно після 18:00, – про що буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомлені комунаьного підприємства.
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Про це повідомляє ДКП «Луцьктепло».
Відтак, без опалення та гарячої води залишаються житлові будинки на вул. Степана Бандери, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, вул. Винниченка, 4, 12, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 29, 47, 49, 51, просп. Волі, 3, 4, 7, 8, 8-а, 9, 8-а, 11, 15, 15-а, вул. Паркова, 1, 1-а, 5, вул. Словацького, 12.
"Відновлення послуг – після завершення робіт – орієнтовно після 18:00, – про що буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомлені комунаьного підприємства.
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