На Миколаївщині водій вцілів після зіткнення з деревом, але одразу загинув під колесами іншого авто
Сьогодні, 11:05
У Миколаєві водій потрапив у ДТП, влетівши в дерево на узбіччі. Залишивши своє авто на місці пригоди, він йшов дорогою, і його збив автомобіль.
Так, 3 січня, на перетині вулиць Космонавтів та Троїцька в Інгульському районі, 27-річний водій Mitsubishi Lancer не впорався із керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся з деревом. Після чого чоловік вийшов з автівки та направився в сторону с. Мішково-Погорілове, де в районі заправної станції на прохідній частині потрапив під колеса автомобіля Audi A6 під керуванням 39-річного місцевого мешканця, який втік з місця пригоди, - інформує відділ комунікації поліції Миколаївської області.
Внаслідок автопригоди 27-річний чоловік від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події.
Через деякий час водій автомобілю Audi A6 повернувся на місце вчинення дорожньо-транспортної пригоди вже на іншому транспортному засобі.
Наразі тривають слідчі дії, встановлюються усі обставини та причини автопригоди.
Також призначать низку відповідних експертиз, в тому числі на визначення стану сп’яніння у 39-річного чоловіка.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть». Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.
Триває слідство.
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Так, 3 січня, на перетині вулиць Космонавтів та Троїцька в Інгульському районі, 27-річний водій Mitsubishi Lancer не впорався із керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся з деревом. Після чого чоловік вийшов з автівки та направився в сторону с. Мішково-Погорілове, де в районі заправної станції на прохідній частині потрапив під колеса автомобіля Audi A6 під керуванням 39-річного місцевого мешканця, який втік з місця пригоди, - інформує відділ комунікації поліції Миколаївської області.
Внаслідок автопригоди 27-річний чоловік від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події.
Через деякий час водій автомобілю Audi A6 повернувся на місце вчинення дорожньо-транспортної пригоди вже на іншому транспортному засобі.
Наразі тривають слідчі дії, встановлюються усі обставини та причини автопригоди.
Також призначать низку відповідних експертиз, в тому числі на визначення стану сп’яніння у 39-річного чоловіка.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть». Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.
Триває слідство.
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