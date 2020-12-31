Де на Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу
Сьогодні, 11:08
За останню добу на Волині зареєстрували 83 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 та 4 смерті.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Нові випадки недуги виявили у:
м. Луцьк – 34,
м. Нововолинськ – 5,
Горохівський район – 6,
Іваничівський район – 2,
Камінь-Каширський район – 2,
Ківерцівський район –9,
Ковельський район – 10,
Любешівський район – 5,
Луцький район – 2,
Рожищенський район – 1,
Турійський район – 2,
Шацький район — 5.
Одужало за останню добу – 196 осіб.
Летальні випадки – 4 (в місті Луцьку – 3 та Камінь-Каширському районі — 1).
За весь час пандемії в області зареєстрували 33 488 випадків COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 1598 у дітей та 2443 у медичних працівників. Одужало 29 541 особа, з них 1433 дитини та 2264 медичних працівники. 522 випадки хвороби завершилося летально (в тому числі померло 18 медиків).
Коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 10601 (в т. ч. 150 летальних)
м. Нововолинськ – 2113 (в т. ч. 44 летальних)
Володимир-Волинський район – 3082 (в т. ч. 44 летальних)
Горохівський район – 1197 (в т. ч. 27 летальних)
Іваничівський район – 643 (в т. ч. 17 летальних)
Камінь-Каширський район – 942 (в т. ч. 13 летальних)
Ківерцівський район – 2477 (в т. ч. 31 летальний)
Ковельський район – 2612 (в т. ч. 56 летальних)
Локачинський район – 526 (в т. ч. 4 летальних)
Любомльський район – 720 (в т. ч. 9 летальних)
Любешівський район – 967 (в т. ч. 14 летальних)
Луцький район – 3443 (в т. ч. 33 летальних)
Маневицький район – 1254 (в т. ч. 20 летальних)
Ратнівський район – 927 (в т.ч. 18 летальних)
Рожищенський район – 681 (в т. ч. 21 летальних)
Старовижівський район – 326 (в т.ч. 8 летальних)
Турійський район – 705 ( в т. ч. 8 летальних)
Шацький район – 272 (в т. ч. 5 летальних)
Всього з початку року зареєстрували 35 385 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 88 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 131 105 осіб. За минулу добу обстежили — 79 осіб.
Методом ІФА на COVID-19 проведели 114 148 обстежень, за останню добу – 31.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Нові випадки недуги виявили у:
м. Луцьк – 34,
м. Нововолинськ – 5,
Горохівський район – 6,
Іваничівський район – 2,
Камінь-Каширський район – 2,
Ківерцівський район –9,
Ковельський район – 10,
Любешівський район – 5,
Луцький район – 2,
Рожищенський район – 1,
Турійський район – 2,
Шацький район — 5.
Одужало за останню добу – 196 осіб.
Летальні випадки – 4 (в місті Луцьку – 3 та Камінь-Каширському районі — 1).
За весь час пандемії в області зареєстрували 33 488 випадків COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 1598 у дітей та 2443 у медичних працівників. Одужало 29 541 особа, з них 1433 дитини та 2264 медичних працівники. 522 випадки хвороби завершилося летально (в тому числі померло 18 медиків).
Коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 10601 (в т. ч. 150 летальних)
м. Нововолинськ – 2113 (в т. ч. 44 летальних)
Володимир-Волинський район – 3082 (в т. ч. 44 летальних)
Горохівський район – 1197 (в т. ч. 27 летальних)
Іваничівський район – 643 (в т. ч. 17 летальних)
Камінь-Каширський район – 942 (в т. ч. 13 летальних)
Ківерцівський район – 2477 (в т. ч. 31 летальний)
Ковельський район – 2612 (в т. ч. 56 летальних)
Локачинський район – 526 (в т. ч. 4 летальних)
Любомльський район – 720 (в т. ч. 9 летальних)
Любешівський район – 967 (в т. ч. 14 летальних)
Луцький район – 3443 (в т. ч. 33 летальних)
Маневицький район – 1254 (в т. ч. 20 летальних)
Ратнівський район – 927 (в т.ч. 18 летальних)
Рожищенський район – 681 (в т. ч. 21 летальних)
Старовижівський район – 326 (в т.ч. 8 летальних)
Турійський район – 705 ( в т. ч. 8 летальних)
Шацький район – 272 (в т. ч. 5 летальних)
Всього з початку року зареєстрували 35 385 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 88 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 131 105 осіб. За минулу добу обстежили — 79 осіб.
Методом ІФА на COVID-19 проведели 114 148 обстежень, за останню добу – 31.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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