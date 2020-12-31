Де на Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу





Про це



Нові випадки недуги виявили у:

м. Луцьк – 34,

м. Нововолинськ – 5,

Горохівський район – 6,

Іваничівський район – 2,

Камінь-Каширський район – 2,

Ківерцівський район –9,

Ковельський район – 10,

Любешівський район – 5,

Луцький район – 2,

Рожищенський район – 1,

Турійський район – 2,

Шацький район — 5.

Одужало за останню добу – 196 осіб.



Летальні випадки – 4 (в місті Луцьку – 3 та Камінь-Каширському районі — 1).



За весь час пандемії в області зареєстрували 33 488 випадків COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 1598 у дітей та 2443 у медичних працівників. Одужало 29 541 особа, з них 1433 дитини та 2264 медичних працівники. 522 випадки хвороби завершилося летально (в тому числі померло 18 медиків).



Коронавірусну хворобу виявили:

м. Луцьк – 10601 (в т. ч. 150 летальних)

м. Нововолинськ – 2113 (в т. ч. 44 летальних)

Володимир-Волинський район – 3082 (в т. ч. 44 летальних)

Горохівський район – 1197 (в т. ч. 27 летальних)

Іваничівський район – 643 (в т. ч. 17 летальних)

Камінь-Каширський район – 942 (в т. ч. 13 летальних)

Ківерцівський район – 2477 (в т. ч. 31 летальний)

Ковельський район – 2612 (в т. ч. 56 летальних)

Локачинський район – 526 (в т. ч. 4 летальних)

Любомльський район – 720 (в т. ч. 9 летальних)

Любешівський район – 967 (в т. ч. 14 летальних)

Луцький район – 3443 (в т. ч. 33 летальних)

Маневицький район – 1254 (в т. ч. 20 летальних)

Ратнівський район – 927 (в т.ч. 18 летальних)

Рожищенський район – 681 (в т. ч. 21 летальних)

Старовижівський район – 326 (в т.ч. 8 летальних)

Турійський район – 705 ( в т. ч. 8 летальних)

Шацький район – 272 (в т. ч. 5 летальних)



Всього з початку року зареєстрували 35 385 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 88 повідомлень про підозру на COVID-19.



В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 131 105 осіб. За минулу добу обстежили — 79 осіб.



Методом ІФА на COVID-19 проведели 114 148 обстежень, за останню добу – 31.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині зареєстрували 83 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 та 4 смерті.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Нові випадки недуги виявили у:м. Луцьк – 34,м. Нововолинськ – 5,Горохівський район – 6,Іваничівський район – 2,Камінь-Каширський район – 2,Ківерцівський район –9,Ковельський район – 10,Любешівський район – 5,Луцький район – 2,Рожищенський район – 1,Турійський район – 2,Шацький район — 5.Одужало за останню добу – 196 осіб.Летальні випадки – 4 (в місті Луцьку – 3 та Камінь-Каширському районі — 1).За весь час пандемії в області зареєстрували 33 488 випадків COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 1598 у дітей та 2443 у медичних працівників. Одужало 29 541 особа, з них 1433 дитини та 2264 медичних працівники. 522 випадки хвороби завершилося летально (в тому числі померло 18 медиків).Коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 10601 (в т. ч. 150 летальних)м. Нововолинськ – 2113 (в т. ч. 44 летальних)Володимир-Волинський район – 3082 (в т. ч. 44 летальних)Горохівський район – 1197 (в т. ч. 27 летальних)Іваничівський район – 643 (в т. ч. 17 летальних)Камінь-Каширський район – 942 (в т. ч. 13 летальних)Ківерцівський район – 2477 (в т. ч. 31 летальний)Ковельський район – 2612 (в т. ч. 56 летальних)Локачинський район – 526 (в т. ч. 4 летальних)Любомльський район – 720 (в т. ч. 9 летальних)Любешівський район – 967 (в т. ч. 14 летальних)Луцький район – 3443 (в т. ч. 33 летальних)Маневицький район – 1254 (в т. ч. 20 летальних)Ратнівський район – 927 (в т.ч. 18 летальних)Рожищенський район – 681 (в т. ч. 21 летальних)Старовижівський район – 326 (в т.ч. 8 летальних)Турійський район – 705 ( в т. ч. 8 летальних)Шацький район – 272 (в т. ч. 5 летальних)Всього з початку року зареєстрували 35 385 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 88 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 131 105 осіб. За минулу добу обстежили — 79 осіб.Методом ІФА на COVID-19 проведели 114 148 обстежень, за останню добу – 31.

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