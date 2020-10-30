На Волині молодик підібрав загублену картку і розраховувався нею у магазинах

У Нововолинську чоловік розраховувався чужою загубленою кредитною карткою.Так, 31 грудня по обіді до поліцейських звернулася 46-річна місцева жителька. Жінка повідомила, що із загубленої банківської картки невідомі зняли понад тисячу гривень, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Поліцейські цього ж дня встановили, що до крадіжки грошей причетний 18-річний місцевий житель. Молодик підібрав загублену картку і здійснював безконтактний розрахунок за товари в магазинах. Нині вирішують питання про оголошення підозри у скоєному злочині.Триває досудове слідство відкрите за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.