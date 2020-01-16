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У Луцьку патрульні відшукали 81-річну жінку, яка втекла з геріатричного пансіонату

У Луцьку патрульні відшукали 81-річну жінку, яка втекла з геріатричного пансіонату
У Луцьку вранці 2 січня патрульним надійшов виклик про те, що з геріатричного пансіонату зникла 81-річна жінка.

Працівники пансіонату вже обшукали її біля колишнього місця проживання, однак помешкання було зачинене, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Патрульні прибули за місцем виклику, де їм надали прикмети жінки та повідомили, що вона має погану пам’ять та орієнтування. Також інспектори встановили всі обставини події, яка трапилася.

Поліцейські оглянули прилеглу територію будинку, де раніше проживала зникла жінка, де й виявили бабусю і повернули до геріатричного пансіонату.

Нині життю і здоров’ю жінки нічого не загрожує.

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Теги: геріатричний пансіонат, Луцьк
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