Відомий симфонічний оркестр гратиме у Луцьку саундтреки з найпопулярніших різдвяних стрічок





Про це повідомляють організатори заходу.



«The Sounds of Christmas» – концерт, на якому оживають дива. Де можна слідом за музикою поринути у святкову пригоду, небачені світи та неймовірні історії. На вас чекатимуть музиканти та солісти у чарівних зимових образах, улюблені різдвяні композиції, казкова історія та незабутня атмосфера», – передають організатори.



Відвідувачі дійства почують музику зі стрічок: «Сам удома», «Різдвяна історія», «Гаррі Поттер», «Полярний експрес», «Едвард руки-ножиці», «Чарлі та шоколадна фабрика», «Крижане серце 1-2», «Кошмар перед Різдвом», «Нарнія», «Золотий компас», «Клаус», «Ґрінч», «Доктор Хто», «Красуня та чудовисько» та інших.



У 2020 році «LUMOS Orchestra» святкував своє 10-річчя і за чималий творчий шлях вже має чудові здобутки: близько 700 різноманітних саундтреків у репертуарі, сценічні та творчі кліпи і записи, великі тематичні концерти по «Володарю Перснів», «Зоряним Війнам», «Доктору Хто», мультфільмам студії Disney, відеоіграм. Також LUMOS Orchestra час від часу гастролюють закордоном та мали нагоду виступати перед видатними голівудськими акторами та розробниками ігор.



Зазначають, що кожен проект колективу це завжди більше ніж просто концертний захід. «LUMOS Orchestra» створює сюжетні видовища, поєднані тематичними історіями, інтерактивні івенти для слухачів, що завжди збирають повні зали шанувальників та залишають по собі неймовірні емоції та враження.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку влаштовують захоплюючу концертну програму – вечір різдвяних саундтреків «The Sounds of Christmas» від симфонічного оркестру «LUMOS Orchestra».Про це повідомляють організатори заходу.«The Sounds of Christmas» – концерт, на якому оживають дива. Де можна слідом за музикою поринути у святкову пригоду, небачені світи та неймовірні історії. На вас чекатимуть музиканти та солісти у чарівних зимових образах, улюблені різдвяні композиції, казкова історія та незабутня атмосфера», – передають організатори.Відвідувачі дійства почують музику зі стрічок: «Сам удома», «Різдвяна історія», «Гаррі Поттер», «Полярний експрес», «Едвард руки-ножиці», «Чарлі та шоколадна фабрика», «Крижане серце 1-2», «Кошмар перед Різдвом», «Нарнія», «Золотий компас», «Клаус», «Ґрінч», «Доктор Хто», «Красуня та чудовисько» та інших.У 2020 році «LUMOS Orchestra» святкував своє 10-річчя і за чималий творчий шлях вже має чудові здобутки: близько 700 різноманітних саундтреків у репертуарі, сценічні та творчі кліпи і записи, великі тематичні концерти по «Володарю Перснів», «Зоряним Війнам», «Доктору Хто», мультфільмам студії Disney, відеоіграм. Також LUMOS Orchestra час від часу гастролюють закордоном та мали нагоду виступати перед видатними голівудськими акторами та розробниками ігор.Зазначають, що кожен проект колективу це завжди більше ніж просто концертний захід. «LUMOS Orchestra» створює сюжетні видовища, поєднані тематичними історіями, інтерактивні івенти для слухачів, що завжди збирають повні зали шанувальників та залишають по собі неймовірні емоції та враження.Порадуйте себе та близьких квитками на дивовижну зимову подію. Квитки можна придбати ТУТ

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