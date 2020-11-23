На Волині за незаконну торгівлю новорічними ялинками порушники сплатили майже 70 тисяч гривень штрафу





Про це інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.



У передноворічний період працівниками державними лісової охорони та груп оперативного реагування також велося посилене патрулювання лісових масивів щодо виявлення фактів самовільної заготівлі святкових деревець.



Так, склали 97 протоколів щодо незаконної заготівлі 134 святкових деревець. Порушники сплатили штраф та завдані збитки на загальну суму 69 118 грн.



Лісівники інформують, що загалом ялинкова кампанія на Волині пройшла організовано. Завдяки спланованим та вжитим заходам вдалося забезпечити мешканців різдвяними деревцями і запобігти фактам масового незаконного вирубування хвойних.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 58 800 штук хвойних дерев вдалося реалізувати державним лісогосподарським підприємствам Волинського ОУЛМГ під час ялинкової кампанії-2020.Про це інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.У передноворічний період працівниками державними лісової охорони та груп оперативного реагування також велося посилене патрулювання лісових масивів щодо виявлення фактів самовільної заготівлі святкових деревець.Так, склали 97 протоколів щодо незаконної заготівлі 134 святкових деревець. Порушники сплатили штраф та завдані збитки на загальну суму 69 118 грн.Лісівники інформують, що загалом ялинкова кампанія на Волині пройшла організовано. Завдяки спланованим та вжитим заходам вдалося забезпечити мешканців різдвяними деревцями і запобігти фактам масового незаконного вирубування хвойних.

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