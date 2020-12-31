вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі під Луцьком невідомі підстрелили лебедя

У селі під Луцьком невідомі підстрелили лебедя
Працівники Луцького зоопарку доглядають за лебедем, якого на днях підстрели невідомі у селі Лище Луцького району.

Про це повідомляють на сторінці Луцького зоопарку у фейсбуці.

"3 січня у нашому журналі обліку тварин, що потребують допомоги фахівців Луцького зоопарку, з’явився перший запис", - зауважили у пресслужбі звіринця.

Після дзвінка небайдужих громадян з озера у Лищі працівники Луцького зоопарку забрали лебедя. Травмована особина вже зовсім не мала сил і лише сиділа біля самого берега. За словами фахівців звіринця, ймовірно, що птах – підстрелений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Лище, підстрелений птах, Луцький зоопарк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Головна ялинка Луцька – у ТОП-3 найкрасивіших красунь України
Сьогодні, 13:06
На Волині хлопець за кермом Volkswagen втікав від патрульних, бо боявся отримати штраф. ВІДЕО
Сьогодні, 12:47
У селі під Луцьком невідомі підстрелили лебедя
Сьогодні, 12:27
На Волині за незаконну торгівлю новорічними ялинками порушники сплатили майже 70 тисяч гривень штрафу
Сьогодні, 12:24
На Волині через вибух петарди чоловіку ампутували 2 пальці
Сьогодні, 12:11
Схожі новини
Померла вчителька школи поблизу Луцька, яка понад 40 років викладала англійську мову Померла вчителька школи поблизу Луцька, яка понад 40 років викладала англійську мову
31 грудень, 2020, 09:43
Рибпатруль передав понад 100 кг риби до Луцького зоопарку Рибпатруль передав понад 100 кг риби до Луцького зоопарку
27 листопад, 2020, 17:10
У Луцькому зоопарку – нові мешканці. ФОТО У Луцькому зоопарку – нові мешканці. ФОТО
13 листопад, 2020, 15:55
У луцькому зоопарку - поповнення. ФОТО У луцькому зоопарку - поповнення. ФОТО
12 листопад, 2020, 05:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині рибалка упіймав гігантського сома. ФОТО
Сьогодні, 13:20
 0
У Луцьку може побільшати зупинок, деякі хочуть перейменувати
Сьогодні, 13:15
 0
Головна ялинка Луцька – у ТОП-3 найкрасивіших красунь України
Сьогодні, 13:06
 0
На Волині хлопець за кермом Volkswagen втікав від патрульних, бо боявся отримати штраф. ВІДЕО
Сьогодні, 12:47
 0
У селі під Луцьком невідомі підстрелили лебедя
Сьогодні, 12:27
 0
Медіа
відео
1/8