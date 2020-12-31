У селі під Луцьком невідомі підстрелили лебедя





Про це



"3 січня у нашому журналі обліку тварин, що потребують допомоги фахівців Луцького зоопарку, з’явився перший запис", - зауважили у пресслужбі звіринця.



Після дзвінка небайдужих громадян з озера у Лищі працівники Луцького зоопарку забрали лебедя. Травмована особина вже зовсім не мала сил і лише сиділа біля самого берега. За словами фахівців звіринця, ймовірно, що птах – підстрелений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники Луцького зоопарку доглядають за лебедем, якого на днях підстрели невідомі у селі Лище Луцького району.Про це повідомляють на сторінці Луцького зоопарку у фейсбуці."3 січня у нашому журналі обліку тварин, що потребують допомоги фахівців Луцького зоопарку, з’явився перший запис", - зауважили у пресслужбі звіринця.Після дзвінка небайдужих громадян з озера у Лищі працівники Луцького зоопарку забрали лебедя. Травмована особина вже зовсім не мала сил і лише сиділа біля самого берега. За словами фахівців звіринця, ймовірно, що птах – підстрелений.

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