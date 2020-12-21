На Волині хлопець за кермом Volkswagen втікав від патрульних, бо боявся отримати штраф. ВІДЕО

На Волині патрульні наздоганяли водія, який перевищував швидкість та не зупинився на вимогу поліцейських.Про це інформує патрульна поліція Волинської області на своїй сторінці у фейсбуці.Так, 2 січня, близько 16-ї години, в селі Струмівка під час здійснення контролю за дотриманням швидкісного режиму, патрульні помітили Volkswagen Passat, який рухався в населеному пункті зі швидкістю 81 км/год при дозволеній 50 км/год.Вимогу про зупинку кермувальник проігнорував та намагався втекти від поліцейських. Однак, під час переслідування, автомобіль затримали на одній з вулиць обласного центру.20-річний хлопець, який перебував за кермом автомобіля, повідомив патрульним, що не зупинився, бо не мав посвідчення водія та боявся отримати штраф.Поліцейські провели роз’яснювальну роботу з хлопцем та склали на нього всі необхідні адміністративні матеріали. Тепер за невиконання водієм вимогу про зупинку рішення прийматиме суд.