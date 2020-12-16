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Головна ялинка Луцька – у ТОП-3 найкрасивіших красунь України

Головна ялинка Луцька – у ТОП-3 найкрасивіших красунь України
На сайті ЛУН МІСТО триває голосування за найкрасивішу новорічну ялинку України. Головна красуня Луцька увійшла у ТОП-3.

Станом на обід 4 січня луцьке тріо займає 2-гу місце. За новорічну красуню Луцька проголосували 9465 людей. Зазначимо, нашій ялинці не вистачає декілька голосів до 1-го місця. На 1-му - ялинка Миколаєва, за неї віддали 9621 голос. Із значним відривом на 3-му місці - ялинка Черкас, за неї просолосували 2657 людей.

До слова, кожну ялинку можна покрутити, аби краще роздивитися з різних сторін. Крім цього, можна побачити святкові ілюмінації та прикрашену територію навколо.

Усі охочі можуть проголосувати за цим посиланням.

Нагадаємо, минулого роки луцькі ялинки потрапили у ТОП-5 найгарніших новорічних красунь України.

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Теги: голосування, головна красуня України, луцька ялинка
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