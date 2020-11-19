У Луцьку на Перемоги – подвійна аварія. ФОТО





Про це



Так, поблизу зупинки громадського транспорту зіткнулися три автівки: Honda, Skoda і Volkswagen. Водії очікують на приїзд екіпажу патрульної поліції.



На дорозі утворився невеликий затор.



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