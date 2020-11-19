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У Луцьку на Перемоги – подвійна аварія. ФОТО

У Луцьку на Перемоги – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку сьогодні, 4 січня, на проспекті Перемоги сталася аварія.

Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.

Так, поблизу зупинки громадського транспорту зіткнулися три автівки: Honda, Skoda і Volkswagen. Водії очікують на приїзд екіпажу патрульної поліції.

На дорозі утворився невеликий затор.
У Луцьку на Перемоги – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку на Перемоги – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку на Перемоги – подвійна аварія. ФОТО

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Теги: Перемоги, аварія, Луцьк
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