У Луцьку на Перемоги – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 13:33
У Луцьку сьогодні, 4 січня, на проспекті Перемоги сталася аварія.
Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.
Так, поблизу зупинки громадського транспорту зіткнулися три автівки: Honda, Skoda і Volkswagen. Водії очікують на приїзд екіпажу патрульної поліції.
На дорозі утворився невеликий затор.
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Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.
Так, поблизу зупинки громадського транспорту зіткнулися три автівки: Honda, Skoda і Volkswagen. Водії очікують на приїзд екіпажу патрульної поліції.
На дорозі утворився невеликий затор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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