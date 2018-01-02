Лікар дав декілька порад, як відновитися після тривалих застіль





Але в період новорічних свят ця місія важко здійсненна, тому лікар Андрій Роханський розповів



"Клітини печінки не відновлюються, про це потрібно всім пам'ятати. Незважаючи на всі рекламовані препарати, які обіцяють відновлення печінки. Тому печінку потрібно берегти", - підкреслив він.



За словами Роханського, після свят слід дати відпочинок організму і печінці від жирної їжі та алкоголю.



Він також вважає головним у підтримці печінки і всього організму після тривалих свят - не допускати зневоднення.



"Щоб, скажімо так, поліпшити свій стан, головне після свят - не допускати зневоднення і стежити за харчуванням", - підкреслив він.



Лікар також зазначив, що найкраще відновитися допоможуть тривалі прогулянки або легкі заняття спортом на свіжому повітрі, які і самопочуття поліпшать, і настрій піднімуть, і зайві кілограми, набрані за свята, "розтоплять".



"Побільше гуляти на свіжому повітрі. Якщо любите спорт - дуже помірно ним необхідно займатися, поступово - активна ходьба максимум. Оскільки це навантаження на серце після таких "вливань", давати сильні навантаження відразу не можна", - розповів лікар.



Він підкреслив, що варто перейти на дрібне легке харчування і трав'яні чаї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кращим способом не навантажувати організм є помірне вживання алкоголю і важкої жирної їжі.Але в період новорічних свят ця місія важко здійсненна, тому лікаррозповів УНН прості поради, які поліпшать роботу організму в цілому і загальне самопочуття."Клітини печінки не відновлюються, про це потрібно всім пам'ятати. Незважаючи на всі рекламовані препарати, які обіцяють відновлення печінки. Тому печінку потрібно берегти", - підкреслив він.За словами Роханського, після свят слід дати відпочинок організму і печінці від жирної їжі та алкоголю.Він також вважає головним у підтримці печінки і всього організму після тривалих свят - не допускати зневоднення."Щоб, скажімо так, поліпшити свій стан, головне після свят - не допускати зневоднення і стежити за харчуванням", - підкреслив він.Лікар також зазначив, що найкраще відновитися допоможуть тривалі прогулянки або легкі заняття спортом на свіжому повітрі, які і самопочуття поліпшать, і настрій піднімуть, і зайві кілограми, набрані за свята, "розтоплять"."Побільше гуляти на свіжому повітрі. Якщо любите спорт - дуже помірно ним необхідно займатися, поступово - активна ходьба максимум. Оскільки це навантаження на серце після таких "вливань", давати сильні навантаження відразу не можна", - розповів лікар.Він підкреслив, що варто перейти на дрібне легке харчування і трав'яні чаї.

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