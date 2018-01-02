Лікар дав декілька порад, як відновитися після тривалих застіль
Сьогодні, 13:48
Кращим способом не навантажувати організм є помірне вживання алкоголю і важкої жирної їжі.
Але в період новорічних свят ця місія важко здійсненна, тому лікар Андрій Роханський розповів УНН прості поради, які поліпшать роботу організму в цілому і загальне самопочуття.
"Клітини печінки не відновлюються, про це потрібно всім пам'ятати. Незважаючи на всі рекламовані препарати, які обіцяють відновлення печінки. Тому печінку потрібно берегти", - підкреслив він.
За словами Роханського, після свят слід дати відпочинок організму і печінці від жирної їжі та алкоголю.
Він також вважає головним у підтримці печінки і всього організму після тривалих свят - не допускати зневоднення.
"Щоб, скажімо так, поліпшити свій стан, головне після свят - не допускати зневоднення і стежити за харчуванням", - підкреслив він.
Лікар також зазначив, що найкраще відновитися допоможуть тривалі прогулянки або легкі заняття спортом на свіжому повітрі, які і самопочуття поліпшать, і настрій піднімуть, і зайві кілограми, набрані за свята, "розтоплять".
"Побільше гуляти на свіжому повітрі. Якщо любите спорт - дуже помірно ним необхідно займатися, поступово - активна ходьба максимум. Оскільки це навантаження на серце після таких "вливань", давати сильні навантаження відразу не можна", - розповів лікар.
Він підкреслив, що варто перейти на дрібне легке харчування і трав'яні чаї.
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Але в період новорічних свят ця місія важко здійсненна, тому лікар Андрій Роханський розповів УНН прості поради, які поліпшать роботу організму в цілому і загальне самопочуття.
"Клітини печінки не відновлюються, про це потрібно всім пам'ятати. Незважаючи на всі рекламовані препарати, які обіцяють відновлення печінки. Тому печінку потрібно берегти", - підкреслив він.
За словами Роханського, після свят слід дати відпочинок організму і печінці від жирної їжі та алкоголю.
Він також вважає головним у підтримці печінки і всього організму після тривалих свят - не допускати зневоднення.
"Щоб, скажімо так, поліпшити свій стан, головне після свят - не допускати зневоднення і стежити за харчуванням", - підкреслив він.
Лікар також зазначив, що найкраще відновитися допоможуть тривалі прогулянки або легкі заняття спортом на свіжому повітрі, які і самопочуття поліпшать, і настрій піднімуть, і зайві кілограми, набрані за свята, "розтоплять".
"Побільше гуляти на свіжому повітрі. Якщо любите спорт - дуже помірно ним необхідно займатися, поступово - активна ходьба максимум. Оскільки це навантаження на серце після таких "вливань", давати сильні навантаження відразу не можна", - розповів лікар.
Він підкреслив, що варто перейти на дрібне легке харчування і трав'яні чаї.
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