Бив і топив у річці: у Польщі затримали українця, який жорстоко знущався із жінки
Сьогодні, 14:00
Громадянин України силою та погрозами вбивства намагався змусити знайому повернути йому борг.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на gdansk.po.gov.pl, інцидент трапився напередодні Нового року в Гданську.
Чоловік силою затягнув жінку до авто та заблокував двері, щоб не втекла. Після цього він бив її в обличчю та по голові й смикав за волосся. У такий спосіб українець начебто вимагав повернення заборгованих йому грошей.
Згодом чоловік силоміць занурював постраждалу головою в річку Мотлаву, погрожуючи вбивством. Але цього йому здалося замало. Тому нападник продовжив бити свою жертву, а потім, поклавши її в багажник, відвіз до каналу Радуні. Там він витягнув жінку та поклав її на заднє сидіння авто, знову погрожуючи розправою.
Жінці вдалося вибратися з салону, скориставшись неуважністю чоловіка. Вона почала втікати й кричати. На крик відреагували перехожі, які врятували жінку та викликали поліцію.
Українця затримали. Його звинуватили у викраденні та позбавленні волі людини з особливою жорстокістю. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 3 до 15 років.
Чоловік свої провини не визнав. Попри це, районний суд у Гданську задовольнив клопотання прокурора та тимчасово заарештував громадянина України на три місяці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на gdansk.po.gov.pl, інцидент трапився напередодні Нового року в Гданську.
Чоловік силою затягнув жінку до авто та заблокував двері, щоб не втекла. Після цього він бив її в обличчю та по голові й смикав за волосся. У такий спосіб українець начебто вимагав повернення заборгованих йому грошей.
Згодом чоловік силоміць занурював постраждалу головою в річку Мотлаву, погрожуючи вбивством. Але цього йому здалося замало. Тому нападник продовжив бити свою жертву, а потім, поклавши її в багажник, відвіз до каналу Радуні. Там він витягнув жінку та поклав її на заднє сидіння авто, знову погрожуючи розправою.
Жінці вдалося вибратися з салону, скориставшись неуважністю чоловіка. Вона почала втікати й кричати. На крик відреагували перехожі, які врятували жінку та викликали поліцію.
Українця затримали. Його звинуватили у викраденні та позбавленні волі людини з особливою жорстокістю. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 3 до 15 років.
Чоловік свої провини не визнав. Попри це, районний суд у Гданську задовольнив клопотання прокурора та тимчасово заарештував громадянина України на три місяці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Бив і топив у річці: у Польщі затримали українця, який жорстоко знущався із жінки
Сьогодні, 14:00
Лікар дав декілька порад, як відновитися після тривалих застіль
Сьогодні, 13:48
У Луцьку на Перемоги – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 13:33