вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Бив і топив у річці: у Польщі затримали українця, який жорстоко знущався із жінки

Бив і топив у річці: у Польщі затримали українця, який жорстоко знущався із жінки
Громадянин України силою та погрозами вбивства намагався змусити знайому повернути йому борг.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на gdansk.po.gov.pl, інцидент трапився напередодні Нового року в Гданську.

Чоловік силою затягнув жінку до авто та заблокував двері, щоб не втекла. Після цього він бив її в обличчю та по голові й смикав за волосся. У такий спосіб українець начебто вимагав повернення заборгованих йому грошей.

Згодом чоловік силоміць занурював постраждалу головою в річку Мотлаву, погрожуючи вбивством. Але цього йому здалося замало. Тому нападник продовжив бити свою жертву, а потім, поклавши її в багажник, відвіз до каналу Радуні. Там він витягнув жінку та поклав її на заднє сидіння авто, знову погрожуючи розправою.

Жінці вдалося вибратися з салону, скориставшись неуважністю чоловіка. Вона почала втікати й кричати. На крик відреагували перехожі, які врятували жінку та викликали поліцію.

Українця затримали. Його звинуватили у викраденні та позбавленні волі людини з особливою жорстокістю. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 3 до 15 років.

Чоловік свої провини не визнав. Попри це, районний суд у Гданську задовольнив клопотання прокурора та тимчасово заарештував громадянина України на три місяці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, українець, затримання, знущання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Митрополит Михаїл розповів, чому не варто давати модні імена дітям
Сьогодні, 14:20
У центрі Луцька – обшуки в авто: ймовірно, причетний кримінальний авторитет Аслан
Сьогодні, 14:13
Бив і топив у річці: у Польщі затримали українця, який жорстоко знущався із жінки
Сьогодні, 14:00
Лікар дав декілька порад, як відновитися після тривалих застіль
Сьогодні, 13:48
У Луцьку на Перемоги – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 13:33
Схожі новини
У Польщі українець помер під час затримання поліцією із застосуванням електрошокера У Польщі українець помер під час затримання поліцією із застосуванням електрошокера
18 листопад, 2020, 12:35
У Польщі заарештували українця, який вдерся до готелю, щоб випити фірмового алкоголю У Польщі заарештували українця, який вдерся до готелю, щоб випити фірмового алкоголю
12 листопад, 2020, 00:09
У Польщі затримали українця, якого розшукували через жорстоке вбивство У Польщі затримали українця, якого розшукували через жорстоке вбивство
15 жовтень, 2020, 11:01
У Польщі затримали українця, який інсценував власну смерть заради великої суми страхових виплат У Польщі затримали українця, який інсценував власну смерть заради великої суми страхових виплат
21 вересень, 2020, 13:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
10 ударів у голову: біля нічного клубу у Луцьку побилися двоє чоловіків
Сьогодні, 14:55
 0
Митрополит Михаїл розповів, чому не варто давати модні імена дітям
Сьогодні, 14:20
 0
У центрі Луцька – обшуки в авто: ймовірно, причетний кримінальний авторитет Аслан
Сьогодні, 14:13
 0
Бив і топив у річці: у Польщі затримали українця, який жорстоко знущався із жінки
Сьогодні, 14:00
 0
Лікар дав декілька порад, як відновитися після тривалих застіль
Сьогодні, 13:48
 0
Медіа
відео
1/8