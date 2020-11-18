Бив і топив у річці: у Польщі затримали українця, який жорстоко знущався із жінки





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Чоловік силою затягнув жінку до авто та заблокував двері, щоб не втекла. Після цього він бив її в обличчю та по голові й смикав за волосся. У такий спосіб українець начебто вимагав повернення заборгованих йому грошей.



Згодом чоловік силоміць занурював постраждалу головою в річку Мотлаву, погрожуючи вбивством. Але цього йому здалося замало. Тому нападник продовжив бити свою жертву, а потім, поклавши її в багажник, відвіз до каналу Радуні. Там він витягнув жінку та поклав її на заднє сидіння авто, знову погрожуючи розправою.



Жінці вдалося вибратися з салону, скориставшись неуважністю чоловіка. Вона почала втікати й кричати. На крик відреагували перехожі, які врятували жінку та викликали поліцію.



Українця затримали. Його звинуватили у викраденні та позбавленні волі людини з особливою жорстокістю. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 3 до 15 років.



Чоловік свої провини не визнав. Попри це, районний суд у Гданську задовольнив клопотання прокурора та тимчасово заарештував громадянина України на три місяці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянин України силою та погрозами вбивства намагався змусити знайому повернути йому борг.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на gdansk.po.gov.pl, інцидент трапився напередодні Нового року в Гданську.Чоловік силою затягнув жінку до авто та заблокував двері, щоб не втекла. Після цього він бив її в обличчю та по голові й смикав за волосся. У такий спосіб українець начебто вимагав повернення заборгованих йому грошей.Згодом чоловік силоміць занурював постраждалу головою в річку Мотлаву, погрожуючи вбивством. Але цього йому здалося замало. Тому нападник продовжив бити свою жертву, а потім, поклавши її в багажник, відвіз до каналу Радуні. Там він витягнув жінку та поклав її на заднє сидіння авто, знову погрожуючи розправою.Жінці вдалося вибратися з салону, скориставшись неуважністю чоловіка. Вона почала втікати й кричати. На крик відреагували перехожі, які врятували жінку та викликали поліцію.Українця затримали. Його звинуватили у викраденні та позбавленні волі людини з особливою жорстокістю. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 3 до 15 років.Чоловік свої провини не визнав. Попри це, районний суд у Гданську задовольнив клопотання прокурора та тимчасово заарештував громадянина України на три місяці.

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