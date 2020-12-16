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Повідомили, як навчатимуться школярі у Володимирі під час локдауну

Повідомили, як навчатимуться школярі у Володимирі під час локдауну
У Володимирі-Волинському школярі підуть на дистанційне навчання з 11 січня, після повернення з зимових канікул.

Про це повідомив начальник управління освіти, молоді та спорту Вячеслав Петрук, йдеться на сайті мерії Володимира.

“Зараз учні перебувають на зимових канікулах, які триватимуть до 11 січня. Потім школи розпочнуть роботу у дистанційному режимі”, – зазначив він.

Заняття у спорткомплексі та міському басейні призупинять з 8 січня.

За словами Вячеслава Петрука, дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі з дотриманням протиепідемічних вимог.

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Теги: Володимир, локдаун, навчання
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