Повідомили, як навчатимуться школярі у Володимирі під час локдауну





Про це повідомив начальник управління освіти, молоді та спорту Вячеслав Петрук,



“Зараз учні перебувають на зимових канікулах, які триватимуть до 11 січня. Потім школи розпочнуть роботу у дистанційному режимі”, – зазначив він.



Заняття у спорткомплексі та міському басейні призупинять з 8 січня.



За словами Вячеслава Петрука, дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі з дотриманням протиепідемічних вимог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському школярі підуть на дистанційне навчання з 11 січня, після повернення з зимових канікул.Про це повідомив начальник управління освіти, молоді та спорту йдеться на сайті мерії Володимира.“Зараз учні перебувають на зимових канікулах, які триватимуть до 11 січня. Потім школи розпочнуть роботу у дистанційному режимі”, – зазначив він.Заняття у спорткомплексі та міському басейні призупинять з 8 січня.За словами Вячеслава Петрука, дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі з дотриманням протиепідемічних вимог.

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