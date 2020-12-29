Смертельна аварія на трасі Київ-Ковель: поліція шукає очевидців





Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 17 листопада, загинуло двоє чоловіків. Поліцейські шукають свідків та очевидців події для встановлення усіх її обставин, інформує

Нагадують, 17 листопада близько 18:10 на 118 км автодороги Київ-Ковель, що поблизу с. Маклаївки, сталося лобове зіткнення легковика ВАЗ та вантажівки МАН.



У результаті ДТП водій легковика, 40-річний житель Рівненської області, від отриманих травм загинув. Його 42-річного пасажира було доставлено до лікарні, однак, на жаль, за кілька годин чоловік теж помер.



Нині триває встановлення всіх обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.



"Якщо ви були свідками або очевидцями вказаної дорожньо-транспортної пригоди, проїздили повз та маєте записи з відеореєстратора, просимо звернутися безпосередньо до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Житомирській області за адресою: вул. Старий бульвар, 5/37 або зателефонувати за номером (0412) 407-431 чи на спецлінію "102", - звертається поліція.



Фото - ілюстративне



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Нагадують, 17 листопада близько 18:10 на 118 км автодороги Київ-Ковель, що поблизу с. Маклаївки, сталося лобове зіткнення легковика ВАЗ та вантажівки МАН.У результаті ДТП водій легковика, 40-річний житель Рівненської області, від отриманих травм загинув. Його 42-річного пасажира було доставлено до лікарні, однак, на жаль, за кілька годин чоловік теж помер.Нині триває встановлення всіх обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України."Якщо ви були свідками або очевидцями вказаної дорожньо-транспортної пригоди, проїздили повз та маєте записи з відеореєстратора, просимо звернутися безпосередньо до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Житомирській області за адресою: вул. Старий бульвар, 5/37 або зателефонувати за номеромчи на спецлінію, - звертається поліція.

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