У Тарасовому подружжя скоїло розбійний напад на чоловіка, який продавав будинок

На Волині викрили подружжя, яке скоїло розбійний напад.Так, 3 січня, до поліції надійшло повідомлення від 55-річного жителя одного із сіл Луцького району про те, що двоє невідомих осіб - чоловік та жінка вчинили розбійний напад на заявника, - інформує Департамент карного розшуку у телеграмі.Опертивники встановили, що напередодні, у зв’язку з розлученням та розподілом майна, потерпілий виставив будинок на продаж. Тому незнайомий чоловік, виявивши зацікавленість у купівлі нерухомого майна, домовилися з власником про зустріч, оглянув будинок та домовився про повторний огляд, але вже разом з дружиною.Під час наступної зустрічі зловмисники, діючи з корисливих мотивів, підігравали та вдавали з себе покупців, як в один момент застосували відносно господаря сльозогінний газ та нанесли ножем колото-різані ушкодження. З місця вчинення злочину втекли.Поліцейські викрили та затримали фігурантів. Відомо, що чоловік раніше притягався до кримінальної відповідальності за вчинення злочину проти власності.Наразі тривають слідчі дії та оперативно-розшукові заході, спрямовані на встановлення спільників.З власних джерелстало відомо, що напад скоїли у селі Тарасове Луцького району.