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У Тарасовому подружжя скоїло розбійний напад на чоловіка, який продавав будинок

У Тарасовому подружжя скоїло розбійний напад на чоловіка, який продавав будинок
На Волині викрили подружжя, яке скоїло розбійний напад.

Так, 3 січня, до поліції надійшло повідомлення від 55-річного жителя одного із сіл Луцького району про те, що двоє невідомих осіб - чоловік та жінка вчинили розбійний напад на заявника, - інформує Департамент карного розшуку у телеграмі.

Опертивники встановили, що напередодні, у зв’язку з розлученням та розподілом майна, потерпілий виставив будинок на продаж. Тому незнайомий чоловік, виявивши зацікавленість у купівлі нерухомого майна, домовилися з власником про зустріч, оглянув будинок та домовився про повторний огляд, але вже разом з дружиною.

Під час наступної зустрічі зловмисники, діючи з корисливих мотивів, підігравали та вдавали з себе покупців, як в один момент застосували відносно господаря сльозогінний газ та нанесли ножем колото-різані ушкодження. З місця вчинення злочину втекли.

Поліцейські викрили та затримали фігурантів. Відомо, що чоловік раніше притягався до кримінальної відповідальності за вчинення злочину проти власності.

Наразі тривають слідчі дії та оперативно-розшукові заході, спрямовані на встановлення спільників.

З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що напад скоїли у селі Тарасове Луцького району.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: розбій, напад, продаж, будинок
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