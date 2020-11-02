У Луцьку чоловік впав у 5-метровий котлован, потерпілий – у лікарні. ВІДЕО
Сьогодні, 15:40
У Луцьку співробітники ДСНС врятували чоловіка, який впав у 5-метровий котлован.
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
4 січня об 11:46 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Луцьку в районі вулиці Привокзальної чоловік упав у викопаний для ремонту теплотраси котлован, завглибшки 5 метрів. Чоловіка помітила перехожа й викликала рятувальників.
На місце події прибули працівники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення. Потерпілого з ознаками життя, але без свідомості вони виявили на дні котловану по пояс у воді. Працівники ДСНС за допомогою рятувальних мотузок зафіксували чоловіка на медичних ношах та підійняли телескопічною драбиною на поверхню, де й передали до рук медиків.
0 12:35 бійці ДСНС завершили рятувальну операцію.
Потерпілого госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
4 січня об 11:46 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Луцьку в районі вулиці Привокзальної чоловік упав у викопаний для ремонту теплотраси котлован, завглибшки 5 метрів. Чоловіка помітила перехожа й викликала рятувальників.
На місце події прибули працівники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення. Потерпілого з ознаками життя, але без свідомості вони виявили на дні котловану по пояс у воді. Працівники ДСНС за допомогою рятувальних мотузок зафіксували чоловіка на медичних ношах та підійняли телескопічною драбиною на поверхню, де й передали до рук медиків.
0 12:35 бійці ДСНС завершили рятувальну операцію.
Потерпілого госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Відомий симфонічний оркестр гратиме у Луцьку саундтреки з найпопулярніших різдвяних стрічок
Сьогодні, 16:11
Стали відомі деталі розбійного нападу у Тарасовому. ФОТО
Сьогодні, 15:56
У Луцьку чоловік впав у 5-метровий котлован, потерпілий – у лікарні. ВІДЕО
Сьогодні, 15:40
Смертельна аварія на трасі Київ-Ковель: поліція шукає очевидців
Сьогодні, 15:25