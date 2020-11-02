У Луцьку чоловік впав у 5-метровий котлован, потерпілий – у лікарні. ВІДЕО

У Луцьку співробітники ДСНС врятували чоловіка, який впав у 5-метровий котлован.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.4 січня об 11:46 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Луцьку в районі вулиці Привокзальної чоловік упав у викопаний для ремонту теплотраси котлован, завглибшки 5 метрів. Чоловіка помітила перехожа й викликала рятувальників.На місце події прибули працівники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення. Потерпілого з ознаками життя, але без свідомості вони виявили на дні котловану по пояс у воді. Працівники ДСНС за допомогою рятувальних мотузок зафіксували чоловіка на медичних ношах та підійняли телескопічною драбиною на поверхню, де й передали до рук медиків.0 12:35 бійці ДСНС завершили рятувальну операцію.Потерпілого госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.