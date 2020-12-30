Стали відомі деталі розбійного нападу у Тарасовому. ФОТО





Інформують, що повідомлення на лінію 102 про те, що двоє невідомих під час огляду будинку, що перебуває у продажі, напали на його власника, надійшло близько 12 години вчора, 3 грудня, - пише ГУНП у Волинській області.



Зловмисники спочатку використали сльозогінний газ, а згодом завдали потерпілому удар ножем у ногу і втекли в невідомомму напрямку. Чоловіка із колото-різаною раною госпіталізували до лікарні.



На місце події негайно прибули працівники управління карного розшуку, слідчого управління ГУНП, особовий склад Луцького відділення поліції та інші підрозділи. Поліцейські вилучили всі речові докази та розпочали пошуки нападників.



Правоохоронці встановили особи розбійників буквально за декілька годин. Ними виявилилися 42-річний, раніше судимий, мешканець Рівненщини та його 55-річна дружина. Поліцейські з’ясували, що зловмисники діяли з метою незаконного заволодіння чужим майном, при цьому застосувавши насильство, яке є небезпечним для життя та здоров’я.



За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Їм оголосять про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального Кодексу України.



Триває досудове розслідування, під час якого будуть встановленні всі деталі події.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У поліції розповіли про розбійний напад на господаря будинку у селі Тарасове Луцького району.Інформують, що повідомлення на лінію 102 про те, що двоє невідомих під час огляду будинку, що перебуває у продажі, напали на його власника, надійшло близько 12 години вчора, 3 грудня, - пише ГУНП у Волинській області.Зловмисники спочатку використали сльозогінний газ, а згодом завдали потерпілому удар ножем у ногу і втекли в невідомомму напрямку. Чоловіка із колото-різаною раною госпіталізували до лікарні.На місце події негайно прибули працівники управління карного розшуку, слідчого управління ГУНП, особовий склад Луцького відділення поліції та інші підрозділи. Поліцейські вилучили всі речові докази та розпочали пошуки нападників.Правоохоронці встановили особи розбійників буквально за декілька годин. Ними виявилилися 42-річний, раніше судимий, мешканець Рівненщини та його 55-річна дружина. Поліцейські з’ясували, що зловмисники діяли з метою незаконного заволодіння чужим майном, при цьому застосувавши насильство, яке є небезпечним для життя та здоров’я.За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Їм оголосять про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального Кодексу України.Триває досудове розслідування, під час якого будуть встановленні всі деталі події.

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