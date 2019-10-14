У Ковелі біля головної ялинки міста відбудеться різдвяний концерт
Сьогодні, 20:42
Біля головної ялинки Ковеля відбудеться різдвяний концерт «Святкуймо всі мило, колядуймо всі щиро».
Захід відбудеться 7 січня о 15 годині, - йдеться на сайті Ковельради.
У програмі – віншування, колядки, щедрівки, різдвяні пісні, які даруватимуть ковельчанам і гостям міста народні колективи та солісти-аматори.
"Запрошуємо на мистецьке дійство, де кожен отримає святкові емоції, радість й незабутні враження", - зазначили у пресслужбі міської ради.
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Захід відбудеться 7 січня о 15 годині, - йдеться на сайті Ковельради.
У програмі – віншування, колядки, щедрівки, різдвяні пісні, які даруватимуть ковельчанам і гостям міста народні колективи та солісти-аматори.
"Запрошуємо на мистецьке дійство, де кожен отримає святкові емоції, радість й незабутні враження", - зазначили у пресслужбі міської ради.
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