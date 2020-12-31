На Волині 8 спортсменів отримуватимуть 6000 тисяч гривень щомісячної стипендії

Вісім волинських спортсменів упродовж 2021 року отримуватимуть щомісячну стипендію у розмірі 6000 гривень.Відповідне розпорядження підписав голова облдержадміністрації 10 грудня 2020 року, - інформують у Волинській ОДА.Згідно із документом, якщо спортсмен здобув олімпійську ліцензію для збірної команди України, або виконав олімпійський норматив в рік проведення Олімпійських ігор щомісячна стипендія призначається з наступного місяця після вказаних вище результатів.Відповідно до змін, вісім волинських спортсменів протягом 2021 року будуть отримувати щомісячну стипендію у розмірі 6000 гривень.Слід зазначити, що протягом 2019-2020 років здобули олімпійську ліцензію для збірної команди України волинянита– веслування на байдарках та каное,– велоспорт. Виконали олімпійський норматив– легка атлетика.У 2021 році декілька волинських спортсменів з вільної боротьби, боксу, дзюдо, велоспорту, веслування на байдарках та каное, легкої атлетики та інших видів спорту претендують на здобуття олімпійських ліцензій для збірної команди України та виконання олімпійських нормативів.Кошти на ці виплати передбачені в проєкті обласного бюджету на 2021 рік, поданого облдержадміністрацією до Волинської обласної ради.