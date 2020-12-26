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Вбивство на підприємстві у Горохівському районі: прокурори вимагають арештувати підозрюваного

Вбивство на підприємстві у Горохівському районі: прокурори вимагають арештувати підозрюваного
Горохівський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури оскаржить рішення суду про обрання 53-річному волинянину, підозрюваному в умисному вбивстві односельця, запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомляє обласна прокуратура Волині.

Нагадаємо, удень 28 грудня 2020 року нетверезий чоловік у приміщенні приватного підприємства в селі Шклинь Горохіського району, поконфліктувавши зі знайомим, скерував йому в обличчя струмінь води з апарату високого тиску та пошкодив гортань. Потерпілий помер на місці.

Затриманому одразу після скоєного чоловікові повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч.1 ст. 115 КК України).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Оскаржуючи таке рішення суду, прокурори наполягатимуть на взятті підозрюваного під варту.

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Теги: вбивство, суд, запобіжний захід
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