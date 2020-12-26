Вбивство на підприємстві у Горохівському районі: прокурори вимагають арештувати підозрюваного





Про це повідомляє обласна прокуратура Волині.



Нагадаємо, удень 28 грудня 2020 року нетверезий



Затриманому одразу після скоєного чоловікові повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч.1 ст. 115 КК України).



Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.



Оскаржуючи таке рішення суду, прокурори наполягатимуть на взятті підозрюваного під варту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Горохівський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури оскаржить рішення суду про обрання 53-річному волинянину, підозрюваному в умисному вбивстві односельця, запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.Про це повідомляє обласна прокуратура Волині.Нагадаємо, удень 28 грудня 2020 року нетверезий чоловік у приміщенні приватного підприємства в селі Шклинь Горохіського району, поконфліктувавши зі знайомим, скерував йому в обличчя струмінь води з апарату високого тиску та пошкодив гортань. Потерпілий помер на місці.Затриманому одразу після скоєного чоловікові повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч.1 ст. 115 КК України).Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.Оскаржуючи таке рішення суду, прокурори наполягатимуть на взятті підозрюваного під варту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію